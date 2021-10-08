banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Kış geliyor: Önce sağanak, sonra soğuk
Kış geliyor: Önce sağanak, sonra soğuk
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi

2021-2022 Akademik Açılış Töreni’nde İbrahim Kalın’a fahri doktora unvanı verildi

Özel bir üniversitenin 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’a fahri doktora unvanı verildi.

Genel 08.10.2021, 17:37
2021-2022 Akademik Açılış Töreni’nde İbrahim Kalın’a fahri doktora unvanı verildi

Özel bir üniversitenin 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’a fahri doktora unvanı verildi.

Özel bir üniversitenin 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, fahri doktora unvanı aldı. Yeni eğitim öğretim döneminin ilk dersini de “İlim, irfan ve Hikmet: Niçin Öğreniyoruz?” başlığıyla hem öğrencilere hem akademisyenlere veren Kalın, “Bilginin bir hikmet olduğunun farkında değiliz” dedi.

“Malumatın bilgiyi, bilginin bir hikmet olduğunu kavrayamadık”

2021-2022 akademik yılının verimli, bereketli, uğurlu geçmesini dileyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Hepimiz uzun zamandır malumat ile bilgiyi, bilgi ile hikmeti birbirine karıştırıyoruz. Bir makinenin bize bilgi saydığı çağrışımları yapan bir değişik keşif yaptık, zihinsel bir keşif yaptık çünkü hala biz malumatın bilgiyi, bilginin bir hikmet olduğunu ya da bunlar arasındaki farkı henüz tam manasıyla kavrayabilmiş değiliz. Dolayısıyla bize bilginin de ötesinde başka bir şey lazım” şeklinde konuştu.

“Hayatımızda çok fazla hüküm, çok az hikmet var”

İnsanların hükmetmeyi sevdiğini belirten Kalın, “Malumatla bilgiyi bir zemin olarak kullanan ama onun ötesine geçen başka bakış açısına, bir başka perspektife ihtiyacımız var işte hikmet tam da bize bu noktada yol gösteren ana kılavuzdur. Bu sadece üniverste hayatı ile ilgili bir konu değil toplumsal hayatımızda da sıkça karşılaştığımız bir meseledir çünkü bugün hayatımızda çok fazla hüküm var ama çok az hikmet var. Hükmetmeyi seviyoruz. İnsanların yapması gereken şey önce anlamaya çalışmak olmalı” dedi.

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1