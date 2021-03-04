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2020’de soba satışları patladı

Koronavirüs döneminde vatandaşların bağ evlerini tercih etmesi nedeni ile soba satışlarında artış yaşandı. Soba satışları ile ilgili bilgiler veren soba satıcısı Mustafa Emre Karabaşoğlu, 2020 yılında soba satışlarının artıştan dolayı patladığını söyleyerek, “Maliyetler düşerse, insanların ürünlere erişimi ve tercihi daha kolay olacaktır” dedi.

Genel 04.03.2021, 09:26
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2020’de soba satışları patladı

Koronavirüs döneminde vatandaşların bağ evlerini tercih etmesi nedeni ile soba satışlarında artış yaşandı. Soba satışları ile ilgili bilgiler veren soba satıcısı Mustafa Emre Karabaşoğlu, 2020 yılında soba satışlarının artıştan dolayı patladığını söyleyerek, “Maliyetler düşerse, insanların ürünlere erişimi ve tercihi daha kolay olacaktır” dedi.

İnsanların pandemiden dolayı sakin bir yaşam tercih ederek bağlara gittiğini ve soba satışlarının da bu nedenle arttığını söyleyen Mustafa Emre Karabaşoğlu, ”Bu yıl soba satışlarımız iyiydi. İnsanlar pandemiden dolayı biraz daha sakin yaşantıyı seçtiği için bağlarda ya da biraz daha müstakil yerlerde kalmayı, zaman geçirmeyi seviyorlar. Hafta sonu yasaklarında insanlar evlerinde sıkılmaktansa bağlarda ve ya böyle müsait alanlarda soba kullanımını tercih ediyor. Bu nedenle bu sene soba satışlarımız iyiydi. Fiyat artışı bu yıl biraz fazla oldu. Yani tahmin ettiğimizden fazlaydı. Ürünlerin fiyatları geçen yıla göre baya arttı. Keşke bunların maliyetleri ucuz olsa, erişilebilirliği kolay olsa. İnsanların alım gücü konusunda ucuz olsa herkes alır ama pahalı olduğu zaman insanlardan alım gücü düşüyor. Sobalarımızın fiyatları yaklaşık olarak 400 TL ile 8 bin 800 TL arasında değişiyor. İstenilen modele büyüklüğe, özelliğe, kalitesi bağlı olarak fiyatları değişiyor” dedi.

Karabaşoğlu, maliyetlerin düşmesi durumunda insanların ürünlere daha kolay ulaşacağını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu sene genel olarak tercih edilen, şömineli sobalarımız oldu. Yandığında izlenebilen, şömine havası veren, görseli güzel olan yeni nesil sobalardan çok satış oldu. Bunun yanı sıra ek olarak tercihen yanan camının büyük olması, izlenebilirliğinin ön planda olması ve fırınlı olması bu sobaları tercih edilmesinde rol oynuyor. Ateş ilk çağlardan itibaren kullandığımız bir ısınma yöntemidir. Yani o zamanlar doğalgaz tarzı yakıt olmadığı için insanlar ateşle soba ile ısınıyordu ama doğalgazın çıkmasından sonra illaki bütün evlerde, şahsen kendi evimde de doğalgaz kullanıyorum. Soba satışı buna nazaran düştü. Yani geçmiş yıllara nazaran düşük seviyelerde ama yine de bağ evlerinde ya da doğalgazın gelmediği ilçelerde, köylerde hala soba kullanımına devam ediliyor. Soba satışlarımız bu yıl patladı diyebiliriz. İnsanlar pandemiden dolayı, sakin yerlerde kalmayı tercih ediyorlar. Maliyet konusunda ise sobalar, şömineler daha ucuz olur ise insanların erişilebilirliği daha kolay olacaktır. Bizim satışlarımız daha rahat olacaktır. Yani insanların alım gücünün yükselmesi gerekiyor ya da bizim sobalarımızın ucuzlaması gerekiyor beklentimiz bu yönde.”
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