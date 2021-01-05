banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Araç muayene ücretleri belirlendi
Araç muayene ücretleri belirlendi
Ocak ayında erik ağacı çiçek açtı
Ocak ayında erik ağacı çiçek açtı
Yakınları bile ondan korkup kaçıyor
Yakınları bile ondan korkup kaçıyor
Sinan Engin özür diledi
Sinan Engin özür diledi

2020 İzmir’de dayanışma yılı oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılını korona virüs salgını ve deprem felaketinin gölgesinde geçiren kentteki yaraları sarmak için tarihe geçecek bir dayanışmanın öncülüğünü yaptı.

Genel 05.01.2021, 10:35 05.01.2021, 10:46
3
2020 İzmir’de dayanışma yılı oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılını korona virüs salgını ve deprem felaketinin gölgesinde geçiren kentteki yaraları sarmak için tarihe geçecek bir dayanışmanın öncülüğünü yaptı.

2020 yılı önce pandemi ardından deprem felaketinin getirdiği sosyal ve ekonomik sıkıntılarla İzmir için her açıdan zor geçti. Mart ayında baş gösteren salgında kriz belediyeciliği uygulamalarını hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, krizden etkilenen ailelere yönelik destek çalışmalarına ağırlık verdi. Salgınla mücadeleye yönelik tedbirler kapsamında ücretsiz maske dağıtımı ve sosyal desteklerin yanı sıra deprem sonrası ortaya koyulan dayanışma tablosu 2020 yılının hafızalarda kalan gelişmeleri oldu.

Pandemide 6 milyon maske ücretsiz dağıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünyayı etkileyen korona virüs salgınının başlamasıyla birlikte, Türkiye’deki ilk resmi vaka açıklanmadan önlemler almaya başladı. Büyükşehir, korona virüs sürecinde en büyük krizlerinden biri haline gelen vatandaşların maske tedarik edememesi sorununa “Maskematik” formülüyle çözüm getirdi. Kentin farklı noktalarına maskematikler yerleştirilirken yine seyyar maskematikler aracılığıyla da bu ihtiyaç büyük oranda karşılandı. Meslek Fabrikası’nda üretilen maskelerden 6 milyonu vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırıldı.

250 bin gıda paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde 220 bin, deprem sonrası ise 30 bin olmak üzere toplam 250 bin gıda paketi dağıttı. Korona virüs salgınının ilk dalgasında dağıtılan 220 bin gıda paketinin 71 bini, vatandaşlar tarafından bağışlandı. 150 bin paketi ise kooperatiflerden alınan ürünlerle oluşturuldu. Böylece kooperatiflere de 30 milyon TL destek sağlandı.

1 milyon 314 bin 663 TL’lik fatura ödendi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in pandemi sürecinde “Biz Varız” diyerek başlattığı dayanışma ağı “askıda fatura” uygulaması ile yeni bir boyut kazandı. Ekonomik sıkıntı yaşayan İzmirlilerin ödeyemediği su faturaları imkanı olan hemşerileri tarafından ödendi. Uygulama kapsamında şu ana kadar 14 bin 994 kişinin tutarı 1 milyon 323 bin 527 TL’yi bulan su faturası ödendi.

Karantinadakilere yemek desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgınla mücadelesini ara vermeden sürdürürken, desteğe ihtiyacı olan vatandaşları da yalnız bırakmadı. Korona virüs salgınının ikinci dalgası nedeniyle yeni bir uygulama başlatan Büyükşehir, evinde Covid tedavisi gören, karantinada olan ve ihtiyacı bulunduğunu bildiren hastalara yemek dağıtımına başladı.

Ramazan ayında vatandaşların sofrasına sıcak yemek

Korona sürecinde derinleşen ekonomik krizden etkilenenlere gıda kolisi, sebze, meyve ağırlıklı direnç paketi, sıcak çorba ve ekmek ulaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen Ramazan ayı boyunca iftar yemeği de dağıttı. İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla başlatılan “Biz Varız” dayanışma kampanyası kapsamında İzmirliler de Bizİzmir dijital platformu üzerinden iftar yemeği paketi satın alarak bağışta bulundu. Ramazan ayı boyunca desteğe ihtiyaç duyanların sofrasına sıcak yemek konuldu.

Kültür sanata önemli katkı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandeminin başlangıcında kültür-sanat üretimini desteklemek için de çalışma yürüttü. Bu kapsamda sanatın tüm dallarında sürdürülebilirliği devam ettirmek için İzmir’de sahneleri bulunan özel tiyatrolardan 2 bin 500’ün üzerinde tiyatro bileti satın alındı. Tiyatro gösterimleri için salonların kiraları yarı yarıya düşürüldü. Sofita İzmir projesinde 56 tiyatroyla söyleşi yapıldı ve 38’inci İzmir Tiyatro Günleri’nde 91 oyunu dijital olarak İzmirTube üzerinden yayınlayarak binlerce tiyatro emekçisine 2 milyon TL’nin üzerinde katkı sağlandı. Eğitimlerle birlikte müzik sektörüne 3 milyon TL’nin üzerinde, yereldeki sinema sektörüne 1 milyon TL’nin üzerinde, plastik sanatlara ise 1,5 milyon TL’nin üzerinde katkı sağlandı.

Depremin yaraları sarıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim’de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından, afetten etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak adına tüm birimleriyle seferber oldu. Bir yandan enkaz altında kalan vatandaşlar için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan da depremde evleri yıkılan ve zarar görenler için çadır kentler oluşturdu. Depremzedelerin barınma sorununu çözmek için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer öncülüğünde kampanyalar da başlatıldı.

“Bir Kira Bir Yuva” kampanyasıyla yaralar sarıldı

İzmir’i sarsan depremin ardından depremzedeleri ve onlara destek olmak isteyenleri bir araya getiren “Bir Kira Bir Yuva” kampanyası kapsamında taahhüt edilen kira desteği 42 milyon 649 bin lira olarak kayıtlara geçti. Destekçi sayısı 4 bin 643, kullanmadığı evinin kapılarını açan yardımseverlerin sayısı da 231’e ulaştı. Destekler kapsamında 612 haneye buzdolabı, çamaşır makinası, set üstü ocak, çekyat ve küçük ev aletleri dağıtıldı. 142 hane için de dağıtımlar sürüyor.

Tüm ihtiyaçları karşılanıyor

Büyükşehir’in Uzundere’de bir yıl boyunca ücretsiz olarak depremzedelerin kullanıma sunduğu konutlara yerleşen aile sayısı ise 160’a ulaştı. Depremzedeler konutlardan ayrılırken mobilyaları ve beyaz eşyaları da yanlarında götürebilecekler. Elektrik, su, yakıt faturaları ve ortak giderlerinin de bir yıl boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesine yönelik karar alındı. Yine depremde evleri orta hasarlı olan bin 540 ailenin 5’er bin liralık kira destek ödemesini de tamamladı. Konutlarda kalan depremzedelere 200 liralık alışveriş kartı ile gıda ve hijyen paketi dağıtan Büyükşehir Belediyesi, uzaktan eğitim gören çocuklara ise tablet desteği sağladı.

İzmir’in gözde oteli depremzedelere tahsis edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 380 odası depremzedelere açılan, geçmişte Hilton oteller zincirinin işlettiği ve sözleşmesi bitince boşalttığı 5 yıldızlı otel binasına da depremzede aileler yerleştirildi. Halen 153 kişinin kaldığı bina, depremin ardından bir süre kaldıktan sonra ayrılanlarla beraber toplam 165 depremzedeyi ağırladı. Konaklama hizmetinden faydalananlara ücretsiz üç öğün yemek servisi yapılıyor. İhtiyacı olanlara psikolojik destek de veriliyor. Okul öncesi dönemi çocuklar için ise İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Anaokulları eğitmenlerinin bulunduğu bir sınıf oluşturuldu.

Halkın Bakkalı üzerinden 19 milyon liralık bağış

Depremzedelere destek olmak isteyen kişi ve kurumlar, Halkın Bakkalı üzerinden beyaz eşya, mobilya, küçük ev aletleri, yiyecek, giyecek, barınma, kırtasiye gibi farklı kalemlerde 19 milyon TL tutarında bağış sağladı.

Yakınlarını kaybedenler ile apartman görevlileri işe alınıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerinden bir kişiyi belediyede istihdam edeceklerini, depremde engelli kalan depremzedelere de istihdam önceliği tanınacağını açıkladıktan sonra işe girmek isteyenlerin başvuruları alınmaya başlandı. Yine depremde evini ve işini kaybeden 17 apartman görevlisinin de belediye bünyesinde işe girişleri yapıldı.

Süt Kuzusu tüm kente yayıldı

Korona virüs salgınıyla birlikte Süt Kuzusu projesinin kapsamı daha da genişletildi. İzmir’in 30 ilçesindeki 591 mahallede 159 bin çocuğa 12 milyon 461 bin litre süt dağıtımı yapıldı. Kooperatiflerden alınan sütler, üreticilerin de nefes almasını sağladı. Alımı gerçekleştirilen sütlerden dolayı kooperatiflere 65 milyon destek sağlandı.

Yorumlar (0)
banner429
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 15 31
2. Alanyaspor 16 30
3. Galatasaray 15 30
4. Fenerbahçe 15 29
5. Gaziantep FK 15 28
6. Hatayspor 15 27
7. Trabzonspor 16 23
8. Karagümrük 15 21
9. Malatyaspor 15 20
10. Rizespor 15 20
11. Göztepe 15 19
12. Konyaspor 15 19
13. Kasımpaşa 16 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 15 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Everton 16 29
7. Aston Villa 15 26
8. Chelsea 17 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Real Sociedad 18 30
4. Villarreal 17 29
5. Barcelona 16 28
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Real Betis 17 20
11. Eibar 17 19
12. Cádiz 16 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Elche 15 16
18. Valencia 16 15
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12