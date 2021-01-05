2020 İzmir’de dayanışma yılı oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılını korona virüs salgını ve deprem felaketinin gölgesinde geçiren kentteki yaraları sarmak için tarihe geçecek bir dayanışmanın öncülüğünü yaptı.

2020 yılı önce pandemi ardından deprem felaketinin getirdiği sosyal ve ekonomik sıkıntılarla İzmir için her açıdan zor geçti. Mart ayında baş gösteren salgında kriz belediyeciliği uygulamalarını hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, krizden etkilenen ailelere yönelik destek çalışmalarına ağırlık verdi. Salgınla mücadeleye yönelik tedbirler kapsamında ücretsiz maske dağıtımı ve sosyal desteklerin yanı sıra deprem sonrası ortaya koyulan dayanışma tablosu 2020 yılının hafızalarda kalan gelişmeleri oldu.

Pandemide 6 milyon maske ücretsiz dağıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünyayı etkileyen korona virüs salgınının başlamasıyla birlikte, Türkiye’deki ilk resmi vaka açıklanmadan önlemler almaya başladı. Büyükşehir, korona virüs sürecinde en büyük krizlerinden biri haline gelen vatandaşların maske tedarik edememesi sorununa “Maskematik” formülüyle çözüm getirdi. Kentin farklı noktalarına maskematikler yerleştirilirken yine seyyar maskematikler aracılığıyla da bu ihtiyaç büyük oranda karşılandı. Meslek Fabrikası’nda üretilen maskelerden 6 milyonu vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırıldı.

250 bin gıda paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde 220 bin, deprem sonrası ise 30 bin olmak üzere toplam 250 bin gıda paketi dağıttı. Korona virüs salgınının ilk dalgasında dağıtılan 220 bin gıda paketinin 71 bini, vatandaşlar tarafından bağışlandı. 150 bin paketi ise kooperatiflerden alınan ürünlerle oluşturuldu. Böylece kooperatiflere de 30 milyon TL destek sağlandı.

1 milyon 314 bin 663 TL’lik fatura ödendi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in pandemi sürecinde “Biz Varız” diyerek başlattığı dayanışma ağı “askıda fatura” uygulaması ile yeni bir boyut kazandı. Ekonomik sıkıntı yaşayan İzmirlilerin ödeyemediği su faturaları imkanı olan hemşerileri tarafından ödendi. Uygulama kapsamında şu ana kadar 14 bin 994 kişinin tutarı 1 milyon 323 bin 527 TL’yi bulan su faturası ödendi.

Karantinadakilere yemek desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgınla mücadelesini ara vermeden sürdürürken, desteğe ihtiyacı olan vatandaşları da yalnız bırakmadı. Korona virüs salgınının ikinci dalgası nedeniyle yeni bir uygulama başlatan Büyükşehir, evinde Covid tedavisi gören, karantinada olan ve ihtiyacı bulunduğunu bildiren hastalara yemek dağıtımına başladı.

Ramazan ayında vatandaşların sofrasına sıcak yemek

Korona sürecinde derinleşen ekonomik krizden etkilenenlere gıda kolisi, sebze, meyve ağırlıklı direnç paketi, sıcak çorba ve ekmek ulaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen Ramazan ayı boyunca iftar yemeği de dağıttı. İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla başlatılan “Biz Varız” dayanışma kampanyası kapsamında İzmirliler de Bizİzmir dijital platformu üzerinden iftar yemeği paketi satın alarak bağışta bulundu. Ramazan ayı boyunca desteğe ihtiyaç duyanların sofrasına sıcak yemek konuldu.

Kültür sanata önemli katkı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandeminin başlangıcında kültür-sanat üretimini desteklemek için de çalışma yürüttü. Bu kapsamda sanatın tüm dallarında sürdürülebilirliği devam ettirmek için İzmir’de sahneleri bulunan özel tiyatrolardan 2 bin 500’ün üzerinde tiyatro bileti satın alındı. Tiyatro gösterimleri için salonların kiraları yarı yarıya düşürüldü. Sofita İzmir projesinde 56 tiyatroyla söyleşi yapıldı ve 38’inci İzmir Tiyatro Günleri’nde 91 oyunu dijital olarak İzmirTube üzerinden yayınlayarak binlerce tiyatro emekçisine 2 milyon TL’nin üzerinde katkı sağlandı. Eğitimlerle birlikte müzik sektörüne 3 milyon TL’nin üzerinde, yereldeki sinema sektörüne 1 milyon TL’nin üzerinde, plastik sanatlara ise 1,5 milyon TL’nin üzerinde katkı sağlandı.

Depremin yaraları sarıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim’de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından, afetten etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak adına tüm birimleriyle seferber oldu. Bir yandan enkaz altında kalan vatandaşlar için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan da depremde evleri yıkılan ve zarar görenler için çadır kentler oluşturdu. Depremzedelerin barınma sorununu çözmek için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer öncülüğünde kampanyalar da başlatıldı.

“Bir Kira Bir Yuva” kampanyasıyla yaralar sarıldı

İzmir’i sarsan depremin ardından depremzedeleri ve onlara destek olmak isteyenleri bir araya getiren “Bir Kira Bir Yuva” kampanyası kapsamında taahhüt edilen kira desteği 42 milyon 649 bin lira olarak kayıtlara geçti. Destekçi sayısı 4 bin 643, kullanmadığı evinin kapılarını açan yardımseverlerin sayısı da 231’e ulaştı. Destekler kapsamında 612 haneye buzdolabı, çamaşır makinası, set üstü ocak, çekyat ve küçük ev aletleri dağıtıldı. 142 hane için de dağıtımlar sürüyor.

Tüm ihtiyaçları karşılanıyor

Büyükşehir’in Uzundere’de bir yıl boyunca ücretsiz olarak depremzedelerin kullanıma sunduğu konutlara yerleşen aile sayısı ise 160’a ulaştı. Depremzedeler konutlardan ayrılırken mobilyaları ve beyaz eşyaları da yanlarında götürebilecekler. Elektrik, su, yakıt faturaları ve ortak giderlerinin de bir yıl boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesine yönelik karar alındı. Yine depremde evleri orta hasarlı olan bin 540 ailenin 5’er bin liralık kira destek ödemesini de tamamladı. Konutlarda kalan depremzedelere 200 liralık alışveriş kartı ile gıda ve hijyen paketi dağıtan Büyükşehir Belediyesi, uzaktan eğitim gören çocuklara ise tablet desteği sağladı.

İzmir’in gözde oteli depremzedelere tahsis edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 380 odası depremzedelere açılan, geçmişte Hilton oteller zincirinin işlettiği ve sözleşmesi bitince boşalttığı 5 yıldızlı otel binasına da depremzede aileler yerleştirildi. Halen 153 kişinin kaldığı bina, depremin ardından bir süre kaldıktan sonra ayrılanlarla beraber toplam 165 depremzedeyi ağırladı. Konaklama hizmetinden faydalananlara ücretsiz üç öğün yemek servisi yapılıyor. İhtiyacı olanlara psikolojik destek de veriliyor. Okul öncesi dönemi çocuklar için ise İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Anaokulları eğitmenlerinin bulunduğu bir sınıf oluşturuldu.

Halkın Bakkalı üzerinden 19 milyon liralık bağış

Depremzedelere destek olmak isteyen kişi ve kurumlar, Halkın Bakkalı üzerinden beyaz eşya, mobilya, küçük ev aletleri, yiyecek, giyecek, barınma, kırtasiye gibi farklı kalemlerde 19 milyon TL tutarında bağış sağladı.

Yakınlarını kaybedenler ile apartman görevlileri işe alınıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerinden bir kişiyi belediyede istihdam edeceklerini, depremde engelli kalan depremzedelere de istihdam önceliği tanınacağını açıkladıktan sonra işe girmek isteyenlerin başvuruları alınmaya başlandı. Yine depremde evini ve işini kaybeden 17 apartman görevlisinin de belediye bünyesinde işe girişleri yapıldı.

Süt Kuzusu tüm kente yayıldı

Korona virüs salgınıyla birlikte Süt Kuzusu projesinin kapsamı daha da genişletildi. İzmir’in 30 ilçesindeki 591 mahallede 159 bin çocuğa 12 milyon 461 bin litre süt dağıtımı yapıldı. Kooperatiflerden alınan sütler, üreticilerin de nefes almasını sağladı. Alımı gerçekleştirilen sütlerden dolayı kooperatiflere 65 milyon destek sağlandı.