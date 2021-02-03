20 yıllık yoldaşı Azerbaycan bayrağını DEÜ’ye armağan etti

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, 7. Emrah Özbay Uluslararası Buz ve Kaya Tırmanışı Çalıştayı için İzmir’e gelen Azerbaycanlı dağcılar ile birlikte Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesini ziyaret etti. Hotar, Azerbaycanlı dağcılar İsrafil Ashurlı ve Rinat Rahimkhanov’a Türk bayrağı hediye etti. "Kar Leoparı" adıyla anılan İsrafil Ashurlı ise 20 yıl boyunca tırmanışlarda yanından ayırmadığı Azerbaycan bayrağını müzeye armağan etti.

Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) düzenlediği 7. Emrah Özbay Uluslararası Buz ve Kaya Tırmanışı Çalıştayına katılmak üzere İzmir’e gelen eski Azerbaycan Dağcılık Federasyonu Başkanı İsrafil Ashurlı ve Azerbaycanlı Dağcı Rinat Rahimkhanov, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ile birlikte Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesini ziyaret etti.

Dünya Dağcılık Federasyonu (UIAA) Gençlik Komisyonu Başkanlığı ve Dünya Dağcılık Federasyonu Buz Tırmanış Komisyonu Baş Hakemliği görevlerini yürüten, Everest (8 bin 886 metre) Lhotse (8 bin 513 metre) Kangcenchunga (8 bin 586 metre) Manaslu (8 bin 156 metre) dağlarına tırmanan, Kuzey ve Güney Kutbunu geçen ve bu nedenle "Kar Leoparı" adıyla anılan İsrafil Ashurlı, müzeden çok etkilendiğini söyledi. Ashurlı, müzeyi gezerken bol bol fotoğraf çekti, Türk devletlerinin bayraklarına verilen değerden ötürü memnuniyetini dile getirdi.

Ashurlı ve Rahimkhanov’a müzeyi gezdiren Rektör Hotar, "Bu bina 130 yıllık bir bina. Benim öğrencilik yıllarımda dekanlık olan bu bina sonra sosyal tesis olarak kullanıldı. Bir süre boş kalan binayı restore ederek müze yaptık. Türkiye’nin ilk Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesini bu binamızda hizmete almak bize nasip oldu” diye konuştu.

70 yıllık Türk bayrağı

Türk bayraklarının şanlı tarihinin anlatıldığı müzede yapılan gezinin ardından Rektör Prof. Dr Nükhet Hotar, Azerbaycanlı dağcılara 1950 yılından kalan el yapımı yün Türk bayrağı hediye etti. Hotar, “Türk milleti olarak gözünü kırpmadan uğrunda can verdiğimiz mukaddes Türk bayrağımızı değerli sporcularımıza takdim ediyoruz. Kardeş ülke Azerbaycan’a bizden bir anı olsun” ifadelerini kullandı.

20 yıl yanından ayırmadı

Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesinde yaptıkları geziden çok etkilendiklerini belirten İsrafil Ashurlı, müzeye bir katkıda bulunmak istediklerini belirtti. Rahimkhanov, “20 yıl önce aldığım iki Azerbaycan bayrağı ile çok sayıda tırmanış yaptım. Bu bayraklar benim en yakım dostum oldu; benimle her yere geldiler ve yanımda onlardan başka hiçbir şeyim yoktu. Birini Azerbaycan Ulusal Tarih Müzesine armağan ettim, diğerini de ben evimde hatıra olarak saklıyordum. Bu bayrağın burada olması gerektiğini düşündüğüm için Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesine hediye etmek istiyorum” dedi.