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20 kişinin yaralandığı dolmuş kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde otomobilin çarptığı dolmuş defalarca takla attı. Feci kazada 20 kişi yaralandı.

Genel 30.05.2022, 18:59
20 kişinin yaralandığı dolmuş kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde otomobilin çarptığı dolmuş defalarca takla attı. Feci kazada 20 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara’nın Çankaya ilçesi Genelkurmay Kavşağı TBMM Dikmen Kapısı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen ve İnönü bulvarından Kızılay istikametine gitmekte olan 06 CGT 751 plakalı otomobil, sürücüsü belirlenemeyen Yukarı Ayrancı-Kızılay seferini yapan 06 J 1211 plakalı dolmuşa çarptı. Çarpışmanın etkisiyle defalarca takla atan dolmuş ters devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardındın yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süre trafikte aksama meydana geldi. Kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının sonra trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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