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20 ilçeye milyonlarca liralık yatırım

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu Ankara’da Balıkesir’i ağırladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın da katıldığı Ankara temaslarında Balıkesir’in 20 ilçesi için milyonlarca liralık yatırım protokolünü, Bakan Kasapoğlu ‘Balıkesir’in emrindeyiz’ diyerek imzaladı.

Genel 27.01.2021, 17:22
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20 ilçeye milyonlarca liralık yatırım

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu Ankara’da Balıkesir’i ağırladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın da katıldığı Ankara temaslarında Balıkesir’in 20 ilçesi için milyonlarca liralık yatırım protokolünü, Bakan Kasapoğlu ‘Balıkesir’in emrindeyiz’ diyerek imzaladı.

Balıkesir yerel yöneticileri, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ile yatırım protokolü imzalamak için Ankara’da bir araya geldi. Protokol törenine; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Mutlu Aydemir, AK Parti ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve bürokratlar katıldı. İmzalanan protokol ile Balıkesir’in 20 ilçesine milyonlara liralık yatırım yapılacak.

Başkan Yılmaz, “Bakanlığımızı her noktada hissediyoruz"

Geçtiğimiz günlerde uluslararası bir protokole imza attıklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu, Bakanlığımız ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, Birleşmiş Milletler 75. Yıl Ofisi’nin de desteğiyle Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi’ni Balıkesir’e kazandırdı. Türkiye’de tek olan merkez sayesinde Balıkesirli gençlerin, uzun vadede vizyonları gelişecek. Yaptıkları çalışmalar, dünyada örnek gösterilecek. Tüm ilimizde bakanlığımızın dokunuşlarını hissettik. Bugün daha fazla teşekkür etmek ve Balıkesir’e büyük bir yatırımın imzasını atmak için bir aradayız. 20 ilçemize bu protokol ile çok sayıda yeni yatırımlar yapacağız. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran ve Balıkesir Milletvekilleri adına konuşan Yavuz Subaşı ise verdiği destekler, Balıkesir’e kattığı değer nedeniyle Bakan Kasapoğlu’na teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu, “Hizmet kervanımız durmayacak"

‘Bugün günlerden Balıkesir’ diyerek sözlerine başlayan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, ”Tabiatıyla, tarihiyle, milli mücadelenin güçlü illerinden birisi olan Balıkesir’imiz için bir ardadayız. Balıkesir’imiz için milyonlarca liralık yeni yatırımların hayırlı olmasını temenni ediyorum. AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde iddiası olan ve bu iddiayı her geçen gün daha yukarı taşıma felsefesi taşıyan bir hareket. Üretmek, alın teri dökmek, taş üstüne taş koymak işte o yüzden biz 19 yıldır halkımızı teveccühü ile hamdolsun ki bugünlere kadar hizmet kervanını getirdik. İnşallah bundan sonrada Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yarınlara yürüyüşümüzü kimse hiçbir şekilde durdurmayacak” dedi.

Bakan Kasapoğlu,“Ben bu tabloyu çok önemsiyorum"

Avrupa’nın en çok genci olan ülkelerinden bir tanesiyiz. Gençlerimize yapılan yatırımları her şeyin önünde görüyoruz. Bu nedenle bu zamana kadar 350’nin üzerinde gençlik merkezi inşa ettik. Türkiye’nin dört bir yanına otellere meydan okuyan yurtlar inşa ettik. 19 yıl önce Balıkesir’de 1 adet yurt var iken şu anda 12 adet yurt var. Adalar’dan Havran’a, Sındırgı’dan Ayvalık’a kadar her bir noktasında gençlerimiz kadınlarımız, vatandaşlarımız için yeni tesisler inşa edeceğiz. Ben bu tabloyu çok önemsiyorum. Çünkü birlik ve beraberlik tablosudur bu” dedi.

“Tenis kortundan, yağlı güreşe"

Bakan Kasapoğlu, “Balıkesir’in tüm ilçelerinin emrindeyiz ve emrinde olmaya devam edeceğiz. Birkaç ay önce konuştuğumuz spor tesisleri, salonlar, 34’e yakın semt sahası, yürüyüş yolları, atletizm pistleri, koşu yolları, açık-kapalı tenis kortları, yağlı güreş alanları, voleybol alanları, 300 adet basketbol sahası yapacağız. Balıkesir’de yarınların dev adamlarını yetiştirmekten dolayı da umutluyuz” dedi.
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