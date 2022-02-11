20. Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri sahiplerini buldu

2002 yılından bu yana aralıksız olarak her yıl gerçekleştirilen Türkiye’nin En Prestijli Öğrenci Ödül Töreni olan “Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni; basın, medya, spor, sanat, müzik ve iş dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezinde Sanatçı Ümit Erdim’in sunuculuğunda muhteşem bir organizasyonla gerçekleştirildi.

20. Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Törenine Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri, üst yönetimi, akademik ve idari personeli ile iş, sanat ve basın camiasının temsilcileri katıldı.

Törende konuşan İşletme Kulübü başkanı Eymen Yılmaz, “Yıldız Teknik Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ve onun ilkelerine bağlı; bilim, teknoloji, sanat ve kültür alanlarında gerçekleştirdiği etkinliklerle adından söz ettiren, yaptığı yenilikçi ve sürdürülebilir çalışmalarla birçok alanda başarıya ulaşmış, asırlık tecrübeye sahip bir üniversitedir.

Araştıran, geliştiren ve girişimci ruhuyla farkını her zaman ortaya koyan biz genç Yıldızlılar, eğitimlerindeki başarılarının yanı sıra, sosyal alanda da birçok çalışmaya imza atmış; kampüslerini kulüpleriyle canlı tutan ve yaşatan bir okul hâline dönüştürmüştür.

Türkiye’nin “En Prestijli Öğrenci Kulübü” olan Yıldız İşletme Kulübü ise; 22 yıl önce İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin çatısı altında değerli hocalarımızın destekleri ve Yıldızlı öğrencilerin emekleriyle iş ve kariyer alanında yol gösterici ve danışmanlık amaçlı etkinlikler yapmak üzere kurulmuştur.

Yıldız İşletme Kulübü, “Türkiye’nin En Prestijli Öğrenci Ödülleri” unvanına sahip “Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni’ni” 20. kez büyük bir gururla sizlere takdim ediyor” dedi.

Törende konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Çok değerli arkadaşlar, 111. yılımız, Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye’nin en eski en köklü kurumlarından bir tanesi, 111 deki üç tane birin yan yana gelmesinin tesadüf olmadığını düşünüyorum birincisi #ArgedeLiderYTU, ikincisi #EğitimdeLiderYTU, üçüncüsü #KulüpleriyleLiderYTU. Tebrik ediyorum alkışlıyorum muhteşem kulüplerimiz var, İşletme Kulübümüz de onlardan bir tanesi. 2021 yılı Yıldız Teknik Üniversitesinin yılıydı, 2022 yılı da bizim yılımız olacak. 22 yıldır yönetilen bir kulüp, organizasyon yapısına bakınca harika. Bende 35 yıl önce aynı sıralardaydım, ileride inşallah rektör olacaksınız, güzel yerlerde olacaksınız, 20 yıldır sürdürülebilir bir etkinlik, muhteşem bir etkinlik, kolay bir iş değil herkese teşekkür ediyorum, Yıldızınız hep parlasın, mutlu olun, üniversitenize ve ülkenize faydalı olun” diye konuştu.

20. Yıl Özel Ödülünü alan aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) mezunu olan Kenan İmirzalıoğlu konuşmasında, “20 yıldır yapılan Yılın Yıldızları ödülünün gelişimine ve Türkiye’nin en prestijli ödülleri arasına girmesine hakikaten şahit oldum, bu yüzden de bir yıldızlı olarak ilk yıldan bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür etmeyi borç bilirim. Sevgili arkadaşlar 20 yıl öncesine kadar ben de sizler gibi bu sıralarda oturan öğrencilerden biriydim ve bana matematiği sevdiren kıymetli hocalarımızdan bazıları hala da aramızda ne kadar şanslısınız ki, o yüzden bu ödülümü dönem hocalarıma, sınıf arkadaşlarıma ve yıldızlılara ithaf etmek istiyorum” dedi.

2021 Yılının En Beğenilen TV Kanalı olan TV8 adına ödül alan Acun Ilıcalı da konuşmasında, “Benim için değerli bir ödül, Türkiye’de olduğumda mutlaka katılıyorum, gençlerin Türkiye’nin geleceği olduğunu görüyorum, gözlerinize her baktığımda ümit görüyorum, mutlu oluyorum, sizinle konuştuğumda beyninize hayran oluyorum, kanal olarak seçmeniz için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Tören Pixel Poi’nin sahne şovuyla devam etti.

Basın, medya, spor, sanat, müzik ve iş dünyasından ödül alanlar, konuşmalarında bu ödülleri üniversite öğrencilerinden aldıkları için çok heyecanlandıklarını, ayrı bir motivasyon ve gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

20. Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri

1. 20. Yıl Özel Ödülü - Kenan İmirzalıoğlu

2. 2021 Yılının En Beğenilen Dergisi: Popüler Science

3. 2021 Yılının En Beğenilen Haber Spikeri: Nazlı Çelik

4. 2021 Yılının En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu: Alican Yücesoy

5. 2021 Yılının En Beğenilen Şirketi: Getir

6. 2021 Yılının En Beğenilen TV Kanalı: TV8 / Acun Ilıcalı

7. 2021 Yılının En Beğenilen Radyo Programı Doğan Canlı Yayında!

8. 2021 Yılının En Beğenilen Kadın Şarkıcısı: Derya Uluğ

9. 2021 Yılının En Beğenilen Sosyal Sorumluluk Projesi: N Kolay İstanbul Maratonu

10. 2021 Yılının En Beğenilen Dijital içerik Üreticisi: Ali Biçim & Mesut Can Tomay

11. 2021 Yılının En Beğenilen Kültür-Sanat Programı: İstanbul Hesabı

12. 2021 Yılının En Beğenilen Dizisi: Kulüp

13. 2021 Yılının En Beğenilen Erkek İş İnsan: Sadettin Saran

14. 2021 Yılının En Beğenilen Spor Programı Son Raund

15. 2021 Yılının En Beğenilen Şarkısı: Emir Can

16. 2021 Yılının En Beğenilen Sivil Toplum Örgütü: Ahbap

17. 2021 Yılının Global Başarı Ödülü: Dilan Çiçek Deniz

18. 2021 Yılın En Beğenilen Gazetesi Hürriyet

19. 2021 Yılının En Beğenilen Show Programı: Çok Güzel Hareketler 2

20. 2021 Yılının En Beğenilen DIE Burak Yeter

21. 2021 Yılının En Beğenilen Kadın İŞ İnsan: Demet İkiler

22. 2021 Yılının En Beğenilen Filmi: Geçen Yaz

23. 2021 Yılının En Beğenilen Müzik Grubu: Madrigal

24. 2021 Yılının En Beğenilen Reklam Filmi: Garanti BBVA (10 Kasım)

25. 2021 Yılının En Beğenilen Dizi Film Müziği Saklı-Sena Şener

26. 2021 Yılının En Beğenilen Sporcusu: Toprak Razgatlıoğlu

27. 2021 Yılının En Beğenilen Tiyatro Oyunu: Bir Delinin Hatıra Defteri Erdal Beşikçioğlu