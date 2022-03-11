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2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu 15 Mart’ta başlıyor

“2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu”, “İslam Düşmanlığıyla Yeni Nesil Mücadele” temasıyla 15 Mart 2022’de Ankara’da gerçekleştirilecek.

Genel 11.03.2022, 12:52
2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu 15 Mart’ta başlıyor

“2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu”, “İslam Düşmanlığıyla Yeni Nesil Mücadele” temasıyla 15 Mart 2022’de Ankara’da gerçekleştirilecek.

İlki geçtiğimiz yıl 25-26 Mayıs’ta gerçekleştirilen Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu’nun ikincisi olma niteliği taşıyan "2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu", 15 Mart 2022 tarihinde ATO Congresium’da düzenlenecek.

Yürütme Kurulu Başkanlığı’nı Radyo, Televizyon ve Üst Kurulu’nun (RTÜK) üstlendiği forumun organizesini Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi ve Ankara Bilim Üniversitesi gerçekleştiriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın desteklediği 2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu, dolu içeriğiyle dikkat çekerken, foruma Türkiye genelinden birçok meslek dalında ve alanında uzman kişilerin katılımı bekleniyor. Gün boyu devam edecek toplantıların açış konuşmalarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yapacak.

4 ayrı panelde bilimsel sunumlar ortaya konulacak

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın’ın yöneteceği “İslam Karşıtlığı İle Yeni Nesil Mücadele” başlıklı birinci oturumda TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Prof. Dr. Kudred Bülbül, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran ve Hukukçu- Akademisyen Doç. Dr. Hüseyin Aydın konuşmacı olarak yer alacak.

Forumun ikinci oturumu ise “İslam Karşıtlığıyla Mücaledele Kültürel Diplomasi” olarak belirlendi. RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu’nun moderatörlüğünü yapacağı oturumun konuşmacıları ise, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve Diplomasi Vakfı Koordinatörü Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin olacak.

“İslam Karşıtlığı İle Mücadelede Proaktif İletişim ve Medya” konulu üçüncü oturumda medya profesyonellerinin görüşlerine yer verilecek. İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanı Gökhan Yücel’in yöneteceği bu oturumda Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Edibe Sözen, Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Dr. Zahid Akman ve Daily Sabah Yazarı Tülay Demir Oktay söz alacak.

Moderatörlüğünü Ankara Bilim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Başar Baysal’ın yapacağı “Batı Toplumlarında İslam Karşıtlığı: Siyaset Ve Gündelik Yaşam” başlıklı çevrimiçi oturumda da Exeter Üniversitesi’nden Doç. Dr. Amina Yaqin, Akademisyen-Yazar Dr. Lawrence Pintak ve Londra Üniversitesi’nden Dr. Simon O’emeara konuşmacı olacak.

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