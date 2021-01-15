2 gündür kayıp olan doktor 9 ay önce beyin kanaması geçirmiş

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde çıktığı Samanlı Dağları’nda kaybolan doktorun çalıştığı hastanenin Başhekimi Dr. Erhan Uysal, Tolun’un 2020 yılının nisan ayında ciddi bir beyin kanaması geçirdiğini söyledi. Uysal, "Onun arkasından oluşabilecek riskler, ufacık travma bile kendisini zora sokabilir. Epileptik atak dediğimiz kanamanın beyinde oluşturduğu tahribata bağlı atak oluşmuş olabilir" dedi.

Kocaeli’de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki Doktor Uğur Tolun, 13 Ocak Çarşamba günü evinden ayrıldı. Tolun’dan 1 gün boyunca haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, Tolun’un gideceğini söylediği Samanlı Dağları’ndaki Kuzuyayla Tabiat Parkı bölgesine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Dün tüm gün devam eden çalışmalar neticesinde Tolun’a ulaşılmadı. Sabah saatlerinden itibaren arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

"İstirahatini tamamlaması gereken bir süreçteydi"

Uğur Tolun’un çalıştığı hastanenin Başhekimi Dr. Erhan Uysal, Tolun’un 2020 yılının nisan ayında ciddi bir beyin kanaması geçirdiğini söyledi. Uğur Tolun’un yaklaşık 9 aydır Kartepe’deki evinde istirahat ettiğini ifade eden Uysal, “Genel ve fiziksel durumunda sıkıntısı olmayan, istirahatini tamamlaması gereken bir süreçteydi. Kendisiyle telefonla, yüz yüze ve başka mekanlarda görüşüyorduk. En son Çarşamba günü öğleden sonra kendisinden haber alınamama, kendisine ulaşılamama ve yüz yüze görüşememe durumu oldu. Aracıyla birlikte bir anda ortadan kayboldu. İzmit ve Kartepe olmak üzere her yana bakılıyor. Tespit edilemedi. Şuanda iyi veya kötü bir şey öğrenemedik. Geçirdiği büyük bir beyin kanamasıydı. Onun arkasından oluşabilecek riskler, travma kendisini zora sokabilir. Epileptik atak dediğimiz kanamanın beyinde oluşturduğu tahribata bağlı atak oluşmuş olabilir. Tabi bunları varsayımlardan düşünüyoruz” dedi.

"Sansasyonel bir bilgi yok”

Uğur Tolun’un sağ salim bulunması için temennide bulunan Erhan, “Umarım bir yerde telefonun şarjı bitmiştir. Bugün, yarın ulaşacakmış gibi bir umudumuz var. Ayrılmış olduğu eşinden, kızından ve ağabeyinden gelen bilgileri alıyoruz. Bizdeki bilgiler dışında sansasyonel bir bilgi yok” şeklinde konuştu.

"Hayatından endişe ediyoruz"

Uğur Tolun’un hastanedeki meslektaşı Op. Dr. Deniz Gülhan ise, "Uğur ağabey çok sevdiğimiz arkadaşımız. Üç gündür kendisinden haber alamıyoruz. Hayatından endişe ediyoruz. Umarım en kısa sürede aramıza döner. İnşallah iyi haberlerini alırız" dedi.