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2. el online oto pazarında satışlar da fiyatlar da hareketli

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, kasımda bir önceki aya göre yüzde 11 artarken, araç fiyatları yaklaşık yüzde 35 yükseldi. Araç fiyatlarındaki yükseliş sene başından bu yana ise yüzde 49 oldu.

Genel 10.12.2021, 13:40
2. el online oto pazarında satışlar da fiyatlar da hareketli

İSTANBUL (AA) - AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında kasım ayı satışları, ekim ayına kıyasla yüzde 11 artarak 133 bin 922 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu.

Geçen yılın kasım ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 2, Ocak-Kasım 2020'ye göre ise yüzde 25 azalış görüldü.

Kasımda ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi.

Daha az araç ilana çıktı

Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 233 bin 828 ile ekime göre yüzde 2 azaldı. İlana çıkan araçların yüzde 57'si satıldı.

Bu yılın 11 aylık döneminde ikinci el online pazarında 3 milyon 204 bin 590 adet tekil ilan yayınlanırken, ilanı yayınlanan araçların yüzde 45'i satıldı.

Dizel satışları ilk sırada

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, kasımda en yüksek payı 84 bin 331 satış ve yüzde 62,97 payla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 45 bin 547 satış ve yüzde 34,01 payla benzinli, 1.808 satış ve yüzde 1,35 payla hibrit otomobiller takip etti.

Otogazlı otomobillerin payı 1.312 satışla yüzde 0,98 ve elektrikli otomobillerin payı da 924 satışla yüzde 0,69 olarak belirlendi.

En çok C segment araç satıldı.

Kasım ayında 44 bin 118 adetle en çok C segment araç satıldı. C segmentinden sonra en çok satış 24 bin 731 adetle B segmentinde gerçekleşti.

2021 Kasım ayında 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok 13 bin 324 adet ile 4 yaş ve 13 bin 375 adetle 5 yaş araçların satışı gerçekleşti. Bu da pazarın yüzde 20'sini oluşturdu.

Fiyatlar ocaktan bu yana yüzde 49 arttı

İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 1.200 varyantın 15 farklı model yılındaki 36 bin 850 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, kasımda ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 35'lik fiyat artışı gözlendi.

Bu yılın 11 aylık döneminde ortalamada yüzde 49'luk fiyat artışı belirlendi.

Kasımda en çok fiyat artışı 61,1 puanla B-SUV segmentinde görüldü. Bunu, 52,6 puan artışla C-SUV ve 52,2 puan artışla da A segmentleri izledi.

İnternetten kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyor.

Bu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar, satış olarak kabul ediliyor.

#ekonomi
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