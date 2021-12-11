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2 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği demiryolunun etrafı kapatılacak

Burdur’da Serpil Erçömlek’in tren kazası sonucu hayatını kaybettiği güzergahın tamamının etrafı kapatılacak ve okula ulaşım içinde alt ve üst geçit yapılacak.

Genel 11.12.2021, 10:53
2 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği demiryolunun etrafı kapatılacak

Burdur’da Serpil Erçömlek’in tren kazası sonucu hayatını kaybettiği güzergahın tamamının etrafı kapatılacak ve okula ulaşım içinde alt ve üst geçit yapılacak.

Burdur’da geçtiğimiz günlerde çocuklarını okula bıraktıktan sonra evine dönen Serpil Erçömlek, evine dönerken Burdur’dan Afyonkarahisar yönüne giden yük trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Burdur Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Ali Ercengiz ve Devlet Demiryolları 7. Bölge Müdürü Adem Sivri bölgede incelemelerde bulundu.

Demiryolu baştan aşağıya örgü ile çevrilecek

İncelemelerinin ardından Vali Arslantaş, Burdur Belediyesine demiryolunu kullanmadan okula gidecek öğrencilerin ve karşıya geçecek vatandaşların kullanımı için alt ve üst geçitlerle tedbirler alınması talimatını verdi. Devlet Demiryolları Bölge Müdürlüğüne demir yolunun tamamının çevrilmesi talimatını verdi.

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