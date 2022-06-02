2 bin 884 rakımlı Sülbüs Dağı’na solo tırmandı

Türkiye’nin tek solo alpinisti olan Erdek Cennet, ’81 il 81 zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı Projesi’ çerçevesinde Bingöl’ün Yayladere ilçesinde bulunan 2 bin 884 rakımlı Sülbüs Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi.

Türkiye’nin ilk ve tek solo tırmanış alpinisti Erdek Cennet, kendisinin geliştirdiği ‘81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı’ Projesini sürdürüyor. Bu çerçevede Cennet, Bu kapsamda Cennet, 64’üncü tırmanışını Bingöl’ün Yayladere ilçesinde bulunan 2 bin 884 rakımlık Sülbüs Dağının zirvesine yaptı. Zirveye çıkan Cennet, “Projemin 64’üncü ili Bingöl, 64’üncü zirvem Sülbüs Dağı. 2 bin 884 metre yükseklikteyiz” dedi.