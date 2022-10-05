2 bin 745 Rus turist kruvaziyer gemiyle Amasra’ya geldi

Batı Karadeniz’in turizmiyle öne çıkan şehirlerinden Amasra’nın dördüncü kruvaziyer gemisini de ağırladığı ve toplamda 2 bin 745 Rus turistin ilçeyi ziyaret ettiği açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Liman Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesi kapsamında Amasra’da kruvaziyer turizminin hızla gelişmeye başladığı kaydedildi. Bu yılın Ağustos ayında ilk kruvaziyer gemisinin limana yanaştığı anımsatılan açıklamada, “Şu ana kadar Amasra Limanı’na Ağustos’ta 1 gemi, Eylül’de 2 ve Ekim’de 1 adet olmak üzere toplamda 4 adet kruvaziyer gemi geldi. Astoria Grande gemisinde ilk ziyarette 327 kruvaziyer yolcu taşındı. Geminin ikinci ziyaretinde 779, üçüncü ziyaretinde 843 ve Ekim ayında gerçekleştirilen dördüncü ziyaretinde 796 kruvaziyer yolcu Amasra Limanı’nı ziyaret etti” denildi.

Rus turistlerin tercihi kruvaziyer gemi

Geminin Rusya’nın Soçi Limanı’ndan hareket ederek önce İstanbul Galataport’a uğradığı, sonra Amasra Limanı’na geldiğine işaret edilen açıklamada, Rus turistlerin tercihinin kruvaziyer turizmi olduğu vurgulandı. Amasra Limanı’ndan ayrılan gemilerin daha sonra Sinop Limanı’na gittiği, geminin Ekim ayının tamamında 2, Kasım ayında da 3 kez daha sefer yapmasının planlandığı duyuruldu.