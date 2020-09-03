2 bin 300 rakımda zipline hattına kurdukları hamakla keyif yaptılar
ERZURUM’DA MACERA SEVERLER GECE SAATLERİNDE PALANDÖKEN DAĞI 2 BİN 300 RAKIMDA ZİPLİNE HATTINDA HAMAK KEYFİ YAPTI. MACERA DOLU ANLAR DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.
Erzurum’da macera severler, gece saatlerinde Palandöken Dağı 2 bin 300 rakımda zipline hattında hamak keyfi yaptı. Macera dolu anlar dronla havadan görüntülendi.
Dünyada kayak merkezinin ortasından geçen ilk zipline hattı olma özelliğine sahip olan Palandöken zipline hattı, macera severlerin ilgisini çeken aktivitelere devam ediyor. Erzurum’da yaşayan iki macera sever Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 A.Ş.’nin katkılarıyla zipline hattına hamak kurup üzerinde yattı. Profesyonel ekiplerce alınan önlemlerin ardından kendini zipline hattına bağlayan macera severler korkusuzca ilerleyerek hatta hamakları bağladı. Daha sonra ise hamakların üzerine yatan vatandaşlar 2 sin 300 rakımda gece saatlerinde oluşan Palandöken Dağı ve Erzurum manzarasının keyfini yaşadı. Adrenalin dolu anlar izleyenlerin nefesini keserken, macera severler eğlence dolu anlar yaşadı.
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