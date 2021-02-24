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2. Beykoz Fotoğraf Yarışması ödül töreni gerçekleşti

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Fotoğraf Yarışması ödül töreni gerçekleşti. Yarışmaya katılarak derece alan fotoğrafçılar ödüllerini Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz’ın elinden aldı. Öte yandan sergiye katılım sağlayan vatandaşlara müzik dinletisi eşliğinde çay ve simit ikram edildi.

Genel 24.02.2021, 12:06
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2. Beykoz Fotoğraf Yarışması ödül töreni gerçekleşti

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Fotoğraf Yarışması ödül töreni gerçekleşti. Yarışmaya katılarak derece alan fotoğrafçılar ödüllerini Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz’ın elinden aldı. Öte yandan sergiye katılım sağlayan vatandaşlara müzik dinletisi eşliğinde çay ve simit ikram edildi.

Beykoz Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Vakfı’nın ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen Beykoz 2. Fotoğraf Yarışması ödül töreni dün gerçekleştirildi. Ödül törenine Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz’da katılım sağladı. Sergi alanındaki fotoğrafları inceleyen Başkan Aydın, vatandaşlarla da sohbet etti. Ödül töreni esnasında sahneye çıkan Başkan Aydın ve Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz yarışmaya katılım sağlayan fotoğrafçı ve sergiyi ziyaret eden vatandaşlara teşekkür etti. Protokol konuşmalarının ardından serbest ve foto öykü alanında ödüle layık görülen fotoğrafların sahipleri ödüllerini Başkan Aydın ve Beykoz Kaymakamı Korkmaz’ın elinden aldı.

Sergide çay ve simit ikramı

Fotoğraf sergisine merak duyan vatandaşların katılım sağladığı etkinlik alanında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyum sağlanarak çay ve simit ikramında bulunuldu. Dereceye giren fotoğrafların sergilenmesi ile başlayan etkinlik, Beykoz Belediyesi’nin çıkardığı Santurname kitabının kaynağı Santur’un baş çalgı olduğu müzik dinletisi ile devam etti. Yarışmada serbest kategoride birinci Uğur Yıldırım olurken, ikincilik Fatma Çınar olurken üçüncülüğe ise Volkan Karagülleoğlu layık görüldü. Yarışmada derece alan fotoğrafçılar Başkan Aydın ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Beykoz’dan geleceğe güzel görüntüler bıraktık"

Etkinlik öncesi konuşan Başkan Aydın, “Gerçekten çok hoş bir ortam. Geçtiğimiz hafta kar nedeniyle ertelemek zorunda kaldığımız ödül törenini bugün gerçekleştiriyoruz. Yarışmaya çok ciddi katılım oldu. Fotoğrafçı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Beykoz’dan geleceğe güzel görüntüler bırakılmış olacak. Bu sebepten emeği geçe herkesi kutluyorum" diye konuştu.

Fotoğraf sanatçısı Kazım Yenilmez ise, "Çektiğim fotoğrafta yer alan balcıyla şans eseri tanıştım. Balla olan hikayesini anlattığında çok güzel şeyler dinledim. Beykoz Belediyesi’nin yarışmasını görünce balcıyı fotoğraflayarak katıldım ve birinci oldum. Başkanımız Murat Aydın’a çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ortamda çok güzel bir organizasyon oldu. Başkanımızın fotoğrafa verdiği değere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.
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