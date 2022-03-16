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2 ayda 3 milyona yakın trafik cezası

Geçen ay ülkemizde 32 bin 267 trafik kazası yaşanırken, 2022 yılının ilk iki ayında toplam 70 bin 247 kaza meydana geldiği görüldü. Bu kazaların 23 bin 369’unun sürücü kaynaklı sebeplerden dolayı meydana geldiği kaydedildi.

Genel 16.03.2022, 10:54
2 ayda 3 milyona yakın trafik cezası

Geçen ay ülkemizde 32 bin 267 trafik kazası yaşanırken, 2022 yılının ilk iki ayında toplam 70 bin 247 kaza meydana geldiği görüldü. Bu kazaların 23 bin 369’unun sürücü kaynaklı sebeplerden dolayı meydana geldiği kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press’in, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı (trafik.gov.tr) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2022 yılının ilk iki ayında 70 bin 247 trafik kazası yaşanırken, bu kazaların 23 bin 369’u sürücü kaynaklı sebeplerden dolayı meydana geldi. Kazaya neden olan diğer unsurlar ise yaya, araç, yol ve yolcu olarak belirlendi. Bu kazalarda 269 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 34 bin 270 kişi ise yaralandı. Ülke genelinde uygulanan trafik cezalarının adetsel dağılımına bakıldığında ise yaya, yolcu, sürücü ve araç plakası olmak üzere bu süre zarfında toplam 2 milyon 748 bin 142 ceza kesildiği saptandı. En çok trafik cezasının ise 2 milyon 232 bin 831 ile araç plakalarına kesildiği gözlendi.

En çok internet sitelerinde yer aldı

Ajans Press, trafik kazaları ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini çıkardı. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2022 yılı içerisinde trafik kazaları ile alakalı basına 3 bin 834 haber yansıdığı tespit edildi. Yapılan haber incelemesinde trafik kazalarının en çok yerel yayınlarda yer aldığı görülürken, çevrimiçi mecralarda çıkan haber sayısının 37 bin 696 olduğu kaydedildi.

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