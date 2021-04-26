2 ay önce hasat etti 3 katı fiyata satıyor

Bursa’da kurduğu serada mevsiminden 2 ay önce yedi veren çilek üretmeyi başaran üretici ürünlerini 3 katı fiyata satıyor.

Bursalı üretici tarlada Mayıs ayında hasadı başlayan çilekleri kurduğu serada Mart ayında hasat hasat ederek kilosunu 15 liradan satıyor. Orhaneli ilçesinde 250 metrekare seraya çilek eken İsmail Erdoğan, sezonda 2 bin 500 kilo çilek üretiyor. Bu çilekleri normal zamanından 2 ay önce piyasaya süren Erdoğan, bu sadeye sezonunda 5 liraya satılan çilekleri erken hasat ettiği için 15 liradan yok satıyor. Sezonu gelmediği için nadir bulunan çilekler büyük rağbet görüyor. Üretici 250 metre kare alandan 40 bin liralık çilek satmayı başarıyor.

Kurduğu serayla 2 ay önce çilek ürettiğini ifade eden İsmail Erdoğan, "Mart ayının 20’inde seramızdan ilk çilek hasadımızı yaptık. Bu çilekler tarlada Mayıs ayının sonunda toplanmaya başlıyor. Biz bu çilekleri 2 ay önce hasat etmeye başlıyoruz. Erken hasat ettiğimiz için 3 katı fiyata satıyoruz. Çilek bollaştı mı fiyatı 5 liraya kadar düşüyor. Biz şu an kilosunu 15 liradan yok satıyoruz. 250 metre kare alana çilek ektim, buradan 2 bin 500 kilo çilek hasat edebiliyorum. Özel müşterilerim var sipariş üzerine çalışıyorum" dedi.