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2. Altın Caretta Ödüllerinden Yakın Doğu Oluşumu’na 4 ödül

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği’nin düzenlediği 2. Altın Caretta Ödüllerinde Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’e “Yaşam Boyu Onur ve Başarı Ödülü” verilirken, Yakın Doğu Üniversitesi “En Fazla Uluslararası Bilimsel Yayın Yapan Araştırmacı Üniversite” ödülüne, Yakın Doğu Oluşum Hastaneleri “Yılın Sağlık Markası” ödülüne ve KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’e ise “Yılın Projesi” ödülüne layık görüldü.

Genel 20.01.2022, 16:46
2. Altın Caretta Ödüllerinden Yakın Doğu Oluşumu’na 4 ödül

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği’nin düzenlediği 2. Altın Caretta Ödüllerinde Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’e “Yaşam Boyu Onur ve Başarı Ödülü” verilirken, Yakın Doğu Üniversitesi “En Fazla Uluslararası Bilimsel Yayın Yapan Araştırmacı Üniversite” ödülüne, Yakın Doğu Oluşum Hastaneleri “Yılın Sağlık Markası” ödülüne ve KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’e ise “Yılın Projesi” ödülüne layık görüldü.

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği’nin (İŞAD) Saygın Medya ile birlikte organize ettiği 2. Altın Caretta Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreninde Yakın Doğu Oluşumu’na 4 ödül birden takdim edildi. Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’e “Yaşam Boyu Onur ve Başarı Ödülü” verilirken, Yakın Doğu Üniversitesi “En Fazla Uluslararası Bilimsel Yayın Yapan Araştırmacı Üniversite” ödülüne, Yakın Doğu Oluşum Hastaneleri “Yılın Sağlık Markası” ödülüne ve KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’e ise “Yılın Projesi” ödülüne layık görüldü.

Ödülleri, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi ve Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soykurt ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ aldı.

“Bizler, KKTC için çabalıyor ve daha da yukarı çıkarmayı istiyoruz. Başarı bayrağını yukarıya taşımak boynumuzun borcu”

Ödül töreninde, Dr. Suat İrfan Günsel’e verilen “Yaşam Boyu Onur ve Başarı” ödülünü, İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü’den alan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Gönlünü ve ömrünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne vermiş insanlarla burada olmak büyük bir mutluluk. Babam adına bu ödülü almak çok büyük bir gurur” ifadesini kullandı. “En Fazla Uluslararası Bilimsel Yayın Yapan Araştırmacı Üniversite” ödülünün sahibi olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin; imza attığı projeleri ile KKTC’yi, kendi aşısını üretmek için çalışan ve PCR Tanı Kitini üreten ülkelerden birine dönüştürdüğünü hatırlatan İrfan Suat Günsel, “Bizler, KKTC için çabalıyor ve daha da yukarı çıkarmayı istiyoruz. Başarı bayrağını yukarıya taşımak boynumuzun borcu. Çok değerli ve başarılı bir ekibe sahibiz. Ekibimizde, Kıbrıslı Türk ve Türkiye’mizden çok değerli bilim insanlarımız var. Hep birlikte bir uyum içerisinde ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz” dedi.

KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’in de “Yılın Projesi” ödülü aldığı gecede, Günsel, “Yakın zamanda seri üretime geçeceğimiz ülkemizin yerli otomobili GÜNSEL’i merak eden herkesi test sürüşlerine bekliyoruz. Sadece görmesinler gelip dokunarak hissetsinler” dedi.

“Yakın Doğu Oluşumu olarak ülkenin geleceğini şekillendirecek güçlü yatırımlarla geleceği kurmak için çalışmaya devam ediyoruz”

“Yılın Sağlık Markası” ödülünü alan Mehmet Soykurt ise, “Kuzey Kıbrıs’ın değerlerinin ortaya çıkması ve ülke için çabalayıp bir şeyler ortaya koyan insanların hatırlanması çok değerli. Başta Kıbrıs İş İnsanları Derneği olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

KKTC’de, ana vatan Türkiye ile uyumlu bir şekilde önemli adımlar atıldığını söyleyen Soykurt, “Yakın Doğu Oluşumu olarak ülkenin geleceğini şekillendirecek güçlü yatırımlarla geleceği kurmak için çalışmaya devam ediyoruz. Başta eğitim olmak üzere sağlık ve teknoloji alanlarında ülkemizi ileriye taşıyan adımlarımız ve GÜNSEL’imiz, en önemli gurur kaynaklarımız” ifadesini kullandı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ile ülkenin sağlık ihtiyaçlarını son teknoloji donanımı ve yetkin hekim kadrosu ile karşıladıklarını vurgulayan Soykurt, Oluşum’un üçüncü tam teşekküllü hastanesi olacak Yakın Doğu Üniversitesi Yeniboğaziçi Hastanesi’nin de yakın bir zamanda açılacağını söyledi.

“Bu ödülü, laboratuvarlarda, araştırma merkezlerinde, fakültelerde sabahlayan tüm akademisyenlerimiz adına alıyorum”

“En Fazla Uluslararası Bilimsel Yayın Yapan Araştırmacı Üniversite” ödülünü alan Yakın Doğu Üniversitesi’nin Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi’nin araştırma ve bilimsel yayın konusunda çok önemli bir vizyona sahip olduğunun altını çizerek, KKTC üniversitelerinin 2021’de Web of Science ve Scopus gibi uluslararası indekslerce taranan yayınlarda yayınlanan makalelerinin yüzde 50,3’ünü tek başına Yakın Doğu Üniversitesi imzasını taşıdığını söyledi. “5 yılda bilimsel makale sayımızı 143’ten 1.500 bandına çıkardık. Öğretim üyesi başına düşen uluslararası bilimsel makale sayımız ise 2,3 düzeyine yükseldi” diyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, bu vizyonla oluşan bilimsel üretkenliğin 2021’de açıklanan dünya üniversiteleri sıralamalarında da kendini gösterdiğini söyledi. Tamer Şanlıdağ, “Times Higer Education’ın ‘Dünyanın En İyi Üniversiteleri’ sıralamasında Bilgisayar Bilimleri ve Mühendislik alanlarında dünyada ilk 250 üniversite arasında yer aldık. Ayrıca Eğitim alanında dünyada ilk 500’de, Fizik Bilimlerinde ilk 600’de; Sosyal Bilimler, Klinik ve Sağlık ile Sosyal Bilimlerde ise ilk 800’de yer aldık. Aralık ayının ilk haftasında AD Scientific Index’in yayınladığı ‘En İyi Üniversiteler Sıralaması 2022’de ise Yakın Doğu Üniversitesi 488’inci sırada yer alarak dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında gösterildi” ifadesini kullandı.

Şanlıdağ, “En Fazla Uluslararası Bilimsel Yayın Yapan Araştırmacı Üniversite” ödülünü “Laboratuvarlarda, araştırma merkezlerinde, fakültelerde sabahlayarak gece gündüz çalışan ve bu çalışmalara mentorluk yapan tüm akademisyenlerimiz adına alıyorum” dedi.

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