1’inci Ordu Komutanlığına Orgeneral Ali Sivri atandı

Resmi Gazete’nin yeni sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan atama kararlarına göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 72 generalin yeni görevlere ataması yapıldı. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 24 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise 30 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.

Atamalara göre Kara Kuvvetleri Komutanlığında Orgeneral Ali Sivri 1’inci Ordu Komutanı, Korgeneral Ali Yeni Ege Ordu Komutanı, Korgeneral Yılmaz Yıldırım 9’uncu Ordu Komutanı, Korgeneral Bahtiyar Ersay ise 7’nci Ordu Komutanı oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Koramiral Kadir Yıldız Donanma Komutanlığına, Tümamiral Yalçın Payal Güney Deniz Saha Komutanlığına, Tümamiral Rafet Oktar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığına atandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına, Korgeneral İsmail Güneykaya Hava Eğitim Komutanlığına, Korgeneral Rafet Dalkıran Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına, Korgeneral İsmail Günaydın ise Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına atandı.