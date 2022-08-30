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1915 Çanakkale Köprüsü kırmızı beyaz
Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ışık gösterisi yapıldı.
Genel 30.08.2022, 10:06
Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ışık gösterisi yapıldı.
Cumhuriyet tarihinin mega projelerinden biri olan ve 18 Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla ışık gösterisi yapıldı. Lapseki ilçesinde sahilde oturan vatandaşlar gece boyu 1915 Çanakkale köprüsünde kırmızı beyaz yanıp sönen ışıkları seyrettiler.
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