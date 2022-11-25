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1915 Çanakkale Köprüsü kadına yönelik şiddetle mücadele için turuncuyla aydınlatıldı
1915 Çanakkale Köprüsü, kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye dikkati çekmek amacıyla turuncu renk ile ışıklandırıldı.
Genel 25.11.2022, 22:40
1915 Çanakkale Köprüsü, kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye dikkati çekmek amacıyla turuncu renk ile ışıklandırıldı.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri çerçevesinde, 1915 Çanakkale Köprüsü kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadeleye dikkati çekmek için turuncu renk ile ışıklandırıldı.