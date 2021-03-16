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19 yaşındaki genç, arı sütü üretiminde Çin’e rakip

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde organik arıcılık yapan 19 yaşındaki Fahrettin Şükrüoğlu, hem okuyor, hem de 81 vilâyete arı sütü tedarik ediyor.

Genel 16.03.2021, 09:23
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19 yaşındaki genç, arı sütü üretiminde Çin’e rakip

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde organik arıcılık yapan 19 yaşındaki Fahrettin Şükrüoğlu, hem okuyor, hem de 81 vilâyete arı sütü tedarik ediyor.

Sahip olduğu 300 adet arı kovanıyla, hiçbir koruyucu madde içermeyen arı sütü üreten 19 yaşındaki genç, sindirim sağlığını destekleyerek belirli kanser türlerini önlemeye yardımcı olan bu ürünü Türkiye’deki işletmelere ihraç eden Çin’e rakip olmayı hedefliyor. Arı sütü üretimine 12 yaşında başlayan ve beş yıl süren çıraklık eğitimini Mustafakemalpaşa’nın kırsal Behram Mahallesi’nde 5 dönümlük bir işletme kurarak taçlandıran Fahrettin Şükrüoğlu, ilk sezonunda 39 kiloluk arı sütü üretimiyle bir rekora imza attı.

Genç üretici, bir tatlı kaşığı fiyatı 70 ile 100 TL olan, kilosu ise 7 bin ile 10 bin TL’den alıcı bulan arı sütünün pandemi sürecinde bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyenlerin yöneldiği başlıca gıdalardan biri olduğunu kaydetti.

Yalnızca bahar aylarında üretilen arı sütünün insan sağlığı için faydalı olduğunu söyleyen Fahrettin Şükrüoğlu, “Biz gençler, kendimize bir çalışma alanı ararken sürekli aklımızda bir soru işareti bulunur. Ben bu sorunun cevabını arılarda buldum. Bu işe 12 yaşında, Türkiye’nin bu alandaki usta üreticilerinden Halil Bilen’in yanında başladım. 5 yıl ustamın yanında çalıştıktan sonra geçen mevsim ilk arı sütü üretimimi tamamladım. Bu yıl tam gücümüzle yeni mevsime hazırlanıyoruz. Bakanlığımızın bize verdiği destekleri değerlendirerek kendimizi üretim sahalarında yetiştirdik. Arı sütü üretimini, çıraklık eğitimim sonucunda kendi işletmemde yapma kararı aldım. Geçen yıl pandemi süreci ile birlikte okulların tatil olmasıyla işletmede daha yoğun çalışma imkânı buldum. Sezon sonunda yüksek miktarda süt elde etmiş olduk. 39 kiloluk bir üretimle bizim için müthiş bir üretim yılı geçirdik” şeklinde konuştu.

Arı sütü üretiminin uzun soluklu bir üretim modeli olduğunu dile getiren Şükrüoğlu, “Arı sütü, işçi arının süt bezlerinden salgılanan baloncuklardan, polen ve bal ile desteklenen ve ana arının doğum sürecinden hayatının sonuna kadar beslendiği bir sıvıdır. Larvaların ilk dönem gelişmesi için tek gıda maddesidir. Doğal yolla arı sütü üretimi nisan-eylül ayları arasında yapılır. Yine bu teknikle bir kovandan 20-25 g arı sütü elde edilebilir” dedi.

İthâlâta karşı yerli üretim

Anadolu Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Raklamcılık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Fahrettin Şükrüoğlu,

Türkiye’de 80 bin arıcının bulunduğunu, 30 işletmenin ise arı sütü üretimi yaptığını belirtti.

Türkiye’nin en genç arı sütü üreticisi olan Şükrüoğlu en büyük hedefinin ise yerli arı sütünü tüketicilerle buluşturmak olduğunu ifade etti.

Genç arıcı şöyle konuştu, “Biz gençlerin üretim alanlarında bulunmaları çok önemli. Bakanlığımızın bu konuda bize desteklerini değerlendirmemiz gerekiyor. Mesleğimi seviyorum. Türkiye’de arı sütü çok fazla ithâl ediliyor. Özellikle Çin bu konuda önde. Fakat bu ülkeden gelen arı sütü, nişasta bazlı ve çok fazla koruyucu madde içeriyor. Bunların 3 aylık raf süresi var. Doğal arı sütü ise -4 ila -6 derecelerde bir yıl dayanır. Arı sütü ithâlâtını asgariye indirmek, yerine ürettiğimiz yerli arı sütlerini tüketicilerle buluşturmak ilk hedefim.”

Tecrübelerini Mustafakemalpaşa’da düzenlenen arıcılık kurslarında bu alanda ilerlemek isteyenlerle de paylaşan Şükrüoğlu, “Nasıl ki Kemalpaşa tatlısı bölgemizin markasıysa, arı sütü de bu değere ulaşabilir. Arı sütünü Mustafakemalpaşa’nın marka ürünlerinden biri hâline getirmek istiyorum. Yaşadığımız şehrin iklim şartları, polen zenginliği ve sürekliliği arı sütü üretiminde başka yerlerde bulunmayan avantajlara sahip” dedi.
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