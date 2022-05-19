19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde kutlandı

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yurt genelinde tören düzenlendi.

ORDU (İHA) - Ordu’nun Ünye ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 9 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 103’ncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

İlçe genelinde lise, ortaöğretim çocukları başta olmak üzere 7’den 70’e bayrağını alan herkes sabahın erken saatlerinden itibaren kutlamaların yapıldığı Cumhuriyet Meydanı’nda yerini aldı. Ünye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Aydın Kuyumcu tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Havanın yağışlı olmasından dolayı ilçe kapalı spor salonunda devam eden programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, “Milletimizin tüm onur ve asaletiyle büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı 103’üncü yılında en samimi duygularımla kutlarım. Atalarımızın başlatmış olduğu bu kutlu yürüyüş, Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Çanakkale’den ise büyük taarruza süre gelen bir destandır. Alparslan’dan Osman beye, Fatih’ten Mustafa Kemal Atatürk’e tarihte onurla direnen, dinini töresini koruyan şanlı bir ecdadın torunlarıyız. Anadolu’da bin yıldır canıyla ve kanıyla mücadele veren varlığını sürdüren tek millet Türk Milleti’dir. Bu topraklar tarihin en şerefli milletinin mirasıdır. Bu emanetlerimizle son nefesimize kadar muhafaza ederek gençlerimizle yarına taşıyacağız” dedi.

“Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde tarih sahnesine Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ‘ya istiklal ya ölüm’ ifadesiyle Türk Milleti kendi makûs tarihini tersine döndürmeyi başararak esaret altında kutsal vatan topraklarımızı ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir” diyen Genç, tüm gençlerin bayramını tebrik etti.

Programda gençler tarafından günün anlamına ilişkin şiirler okunurken, öğrencilerin yaptıkları jimnastik görüntüleri Ordu Valisi Tuncay Sonel tarafından tebrik edildi.

Programda, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında derece alan ve 13-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Bulgaristan’da yapılan Wushu Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi başarıyla temsil ederek şampiyon olan wushu sporcularının gösterileri ise ilgiyle izlendi. Wushu milli sporcularına ve Wushu Federasyonu İcra Kurulu Başkanı Abdurrahman Akyüz’e hediyelerini Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile birlikte takdim etti.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’ncü yıldönümü kutlama programı çeşitli etkinlikler ile devam ederek son buldu.

AĞRI (İHA) - Ağrı’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

Ağrı’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen program, gençlerin 150 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı’yla Cumhuriyet Caddesi’ne kadar yürümesiyle başladı. Yürüyüşün ardından caddede gençler tarafından kurulan standlar protokol üyeleri tarafından tek tek ziyaret edildi.

Korteje Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan V. Albay Serhat Kasalak,Ağrı Belediye Başkan V. Selma Gökçen,Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut,Ağrı Vali Yardımcısı Bülent Şimşek,İl Jandarma Komutan V. Albay Metin Günal, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen,AK Parti İl BaşkanıHalil Özyolcu, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Selahattin Aktaş, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri, çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞANLIURFA (İHA) - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde gençler plaj voleybolu oynadı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde bir alışveriş merkezinin bahçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Gençlik Haftası nedeniyle bir araya gelen gençler, burada düzenlenen sportif aktivitelere yoğun ilgi gösterdi. Plaj voleybolu, basketbol, jimnastik ve çeşitli gösterilerin düzenlendiği etkinlikte gençler doyasıya eğlendi.

Etkinliğe katılan gençler, plajı olmayan şehirde plaj voleybolunu düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

BURDUR (İHA) - Burdur’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Milli Mücadelenin 103. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çelenk sunuldu.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ziyarette bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ve beraberinde yer alan iki Milli Sporcu Ece Ece ve Mehmet Kılıç’ı makamında kabul etti.

Burdur Merkez Spor Salonunda düzenlenen kutlama programının başında Vali Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı P. Komd. Alb. Yavuz Çankaya ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile birlikte törene katılan öğrencilerin, vatandaşların ve protokolün bayramını kutladılar.

İstiklal Marşı’nın okunması ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya’nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam eden programda, Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Öğrencisi Eray Ak ve kompozisyon yarışmasında birinci olan Gençlik Merkezi üyesi Ozan Alsan eserlerini okudular.

Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Sultan Ayhan’ın Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini okuması sonrası Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Arslantaş ve protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.

Spor Lisesi öğrencileri tarafından jimnastik ve Judo gösterisi sonrası Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından Kick Boks gösterisi sunuldu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 103. Yıl dönümü anısına Sosyal Bilimler Lisesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, USO Anadolu Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi ve Bahçeşehir Kolejinden oluşan 103 öğrencimiz Cuma Ovası Yörük Ali Zeybeğini sergilediler.

Programa Vali Ali Arslantaş ile birlikte Milletvekili Bayram Özçelik, Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon Komutanı P. Komd. Yavuz Çankaya, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, Baro Başkanı Ramazan Gedik, MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Karaca, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, Jandarma Komutan Yardımcısı J. Alb. Engin Hatipoğlu, kurum müdürleri, gaziler, Şehit yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

VAN (İHA) - Van’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Van’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikler, Özen Adalı Anadolu Lisesi önünde gençlik yürüyüşüyle başladı. Van Gölü sahilindeki İskele Yaşar Kemal Parkı önüne kadar devam eden etkinlikte, il protokolü burada açılan stantları gezdi ve çeşitli spor branşlarında düzenlenen gösterileri izledi.

Alanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından devam eden etkinlikte, halk oyunları gösterisi sergilendi ve Bando Komutanlığı mini bir konser verdi. Etkinlikler, çeşitli yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ve gençlik merkezi konseriyle son buldu.

Etkinliklere Van Vali Vekili Ömer Faruk Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, vali yardımcıları, kurum amirleri, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı düzenlediği birçok etkinlikle dolu dolu kutladı.

Şahinbey Belediyesi tarafından günler öncesinden kutlanmaya başlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Ahmet Şafak Konseri ile başlayıp spor etkinlikleri ile devam etti. Her yaştan vatandaşlar ve gençler düzenlenen etkinliklerde doyasıya eğlendi

“Gençler bizim göz bebeğimiz”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın Şahinbey’de coşku ile kutlandığını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Öncelikle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı bir kez daha kutluyorum. Gençlerimiz bizim göz bebeğimiz onlara inanıyoruz ve güveniyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı düzenlediğimiz sportif ve sosyal etkinliklerle coşkuyla kutladık. Ahmet Şafak’ı sevenleri ile bir araya getirip sportif faaliyetler düzenledik. Gaziantep Valiliği tarafından düzenlenen Fener Alayına katılarak Festival Park’ta açtığımız stantta gençlerimiz ve vatandaşlarımız ile bir araya gelip sohbet ettik. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Şahinbey Belediyesi olarak her zaman onların yanında olduk olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Fener alayı yürüyüşü

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Gaziantep Lisesi önünden başlayıp Festival Park’a kadar devam eden Gaziantep Valiliğimizin düzenlediği Fener Alayı yürüyüşüne katıldı. Şahinbey Belediyesi çalışanları hizmet binası önünden başlayarak Gaziantep Lisesi önünde toplanan kalabalığa katıldı. Şahinbey Belediyesi gezi treninin ve araçlarının katıldığı yürüyüş sonrasında Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Festival Park’ta düzenlenen şenliklere katıldı. Düzenlenen festivalde Şahinbey Belediyesi tarafından kurulan stanttı ziyaret eden Başkan Tahmazoğlu burada gençlerle spor yapıp vatandaşlarla sohbet etti.

Gençler sporla eğlendi

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle günler öncesinden kutlanmaya başlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Doğa Yürüyüşü, Yol Koşusu, E Spor, Atletizm, Uzun Atlama ve Kick Boks Turnuvası düzenlendi. Düzenlenen sportif etkinliklerde dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verildi.