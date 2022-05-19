19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde kutlandı

BİNGÖL (İHA) - Bingöl’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla öğrenciler, 200 metrelik Türk Bayrağıyla şehir stadyumuna yürüdü.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde öğrenciler, merkez İnönü Mahallesi’nden Çapakçur Viyadüğüne, oradan da şehir stadyumuna kadar 200 metrelik dev Türk Bayrağı ile kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Şehir stadyumunda başlayan etkinliklerde çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verilirken, jimnastik, halk oyunları, atletizm, tekvando gibi oyunlar sergilendi.

Programda günün anlam ve önemine binaen konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, “ Kurutuluş savaşının başlangıcı sayılan 19 Mayıs 1919, tarihimizin dönüm noktası ve istiklal mücadelemizin sembolüdür. 19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milletimizin asaletiyle tarih sahnesinde şaha kalkışının başlangıcıdır. 19 Mayıs, tüm umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ‘Türk milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir’ diyerek Samsun’a çıkması ve bağımsız mücadelemizin ilk adımıdır” dedi.

Şehir stadyumundaki etkinliğe Vali Kadir Ekinci, Garnizon Komutanı Necdet Durak, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, kurum amirleri, öğrenciler ve aileler katıldı.

KONYA (İHA) - Konya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kültürpark’ta düzenlenen törene; Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin yaptı. Şahin, “19 Mayıs, milletle çıkılan yolda yine milletin egemenliğinde cumhuriyete atılmış bir adımın başlangıcıdır. Bir milletin yeniden dirilişine vesile olan aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin başlangıcı olan bu anlamlı günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk gençliğine armağan etmiştir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız bu şanlı gün hem milli mücadelemizin silinmez bir hatırası hem de yüzünü geleceğe dönmüş nesillerin en büyük ilham kaynağıdır” dedi.

Şahin’in konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okurken, çeşitli spor branşlarında gösteriler düzenlendi. Program uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara hediye takdimi ile son buldu.

OSMANİYE (İHA) - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Osmaniye’de coşkuyla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 103 yıl önce gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Osmaniye’de coşkulu bir törenle kutlandı. Saydı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasıyla devam etti. Samet Aybaba Spor Lisesi öğrencileri tarafından sergilenen halk oyunları büyük bir beğeni ile izlendi. Öğrenciler tarafından sergilenen Kick Boks, Judo ve Teakwondo gösterileri nefes keserken törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar heyecanla izledi.

Törenin sonunda Antrenör Ali Rıza Işık yönetimindeki dağcılık sporcularının tırmanış yaptıktan sonra Türk Bayrağını açarak Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını göndere çekemleri beğeniye izlendi. Dağcılar tarafından bayrağın Vali Erdinç Yılmaza teslim etmesiyle tören sona erdi.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, “19 Mayıs milletimizin “Ya İstiklal Ya Ölüm” parolası ile yola çıktığı ve sonunu zaferle taçlandırdığı bu kutlu yolculuğun ilk adım günüdür. 19 Mayıs tarih sahnesinde milletimizin şaha kalkışının, başlangıç günüdür. 19 Mayıs milletimizin azminin ve manevi gücünün, askeri gücü çok daha fazla olan devletleri mağlup edebileceğinin, ispat günüdür. 19 Mayıs milli egemenlik ve milli iradenin hâkimiyet günüdür. 19 Mayıs verdiği ilham ve güç ile 15 Temmuza, 2023’e, 2071’e ve daha nice kutlu hedeflere ışık tutan kahramanlık günüdür. 19 Mayıs geleceğimizin teminatı olan gençliğe güven günüdür” diye konuştu.

HATAY (İHA) - Hatay’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Antakya İlçesi’nde düzenlenen kutlama programları ilk olarak gençlik yürüyüşü ile başladı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı ile başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’nda son buldu.

Burada Saygı Duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Hatay Gençlik ve Spor İl Müdür’ü Murat Gevrek Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Kutlama programı Antakya Spor salonunda devam etti. Törende konuşan Hatay Gençlik ve Spor İl Müdür’ü Murat Gevrek, “Millet olarak varlığımızı güçlendiren, umutlarımızı yeşerten, yolumuzu aydınlatan Cumhuriyet tarihimiz adına bir milattır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Anadolu’da var olan bağımsızlık ve mücadele ruhunu görüp, ülkenin içinde bulunduğu şartlar karşısında İstiklal Mücadelesini başlatmak ve yeni bir devletin kuruluşu yönünde ilk adımı atmak amacı ile yola çıkarken, milletin bağımsızlık inancından ve vatan sevgisinden ilham almıştır” dedi.

Konuşmaların ardından şiirler okundu, halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kutlama programlarına AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdür’ü Murat Gevrek, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

MARDİN (İHA) - Mardin’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. Gençlerin ve çocukların hazırladıkları gösteriler, katılımcılardan büyük alkış aldı.

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 103’üncü yılında, tüm yurtta olduğu gibi Mardin’de de 19 Mayıs coşkusu yaşandı. 21 Kasım Şehir Stadyumu’nda düzenlenen törene Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 70’inci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda öğretmen ile öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kutlamalar, öğrencilerin gösterileri ile başladı. Öğrencilerin gösterileri, büyük beğeni topladı. Kutlamalar, bayrak koşusunda dereceye giren öğrencilere madalya takdimi ile son buldu.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır’da yeni Vali Ali İhsan Su’nun katılımıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Diyarbakır’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Kent Meydanı’nda bir dakikalık saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören başladı. Törene, Diyarbakır’ın yeni Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Dr. Fuat Güney, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, Bağlar Kaymakamı Yavuz Güneri, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, günün anlam ve önemine dair konuşma gerçekleştirdi. Törende, daha sonra Yenişehir ve Kayapınar Halk Eğitim Merkezleri tarafından halk oyunları gösterisi sergilendi. Kutlamalarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından akrobasi gösterisi gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öğretmen korosu ve zeybek gösterilerinin ardından kentte ulusal ve uluslararası dereceler kazanmış sporculara Vali Su tarafından hediye takdim edilmesi ile program sona erdi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, gençlerin gösterileri büyük alkış aldı.

Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen programa, Vali Çetin Oktay Kaldırım, SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, İl Garnizon Komutan İlker Tonbaktepe, İl Jandarma Komutanı Aydın Kutlu, siyasi partilerin il başkanları, gaziler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan program, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç’ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşması ve Ali Dilmen Anadolu Lisesi öğrencisi Alperen Güldal’ın şiir okumasıyla devam etti. Ardından gençlik merkezi öğretmenleri Sakarya Türküsünü işaret diliyle birlikte seslendirdi. Sporcuların branşlarıyla ilgili sergiledikleri gösteriler ise büyük alkış aldı.

"Birlikte hareket etmenin haklı gururunu yaşıyoruz"

Programda konuşan Nevzat İnanç, "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’mızı başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 103. yıldönümünü kutluyoruz. Bir gençlik ve spor bayramında daha tüm kurumlarımızla ve milletçe bir araya gelmenin, birlikte hareket etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Her yıl 15-19 Mayıs tarihlerini içine alan Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını hep birlikte icra etmekteyiz. Gençlerimizin sosyal, kültürel, zihinsel ve sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmak, kendisini ifade edebilen bireylerin ortaya çıkmasına yardımcı olmak, milli ve manevi değerlere saygılı, sorumluluk bilinci gelişmiş ve toplumla bütünleşmiş, sağlıklı nesiller yetiştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan bu kutlamalar, aynı zamanda ülkemiz zerinden kirli hesaplar yapıp birlik ve beraberlik bütünlüğümü bozmaya çalışan art niyetli güçlere karşıda bir dik duruşu temsil etmektedir" dedi.

SİNOP (İHA) - Sinop’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 103. yıl dönümü kutlama programı Sinop’ta sabah saatlerinde başladı. Kutlamalar kapsamında ilk tören Sinop Valiliği önünde gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon’un Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ile başlayan program Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı okunması ile sona erdi.

Daha sonra valilik önünden başlayan program Sinop Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda devam etti. Buradaki törende Sinop Gençlik Merkezi işaret dili ekibi, işaret dili ile İstiklal Marşı’na eşlik etti. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, “Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşımızı başlatmasının 103. yılını büyük gurur ve sevinçle kutluyoruz. 19 Mayıs, vatan toprakları işgal edilmiş, özgür yaşama hakkı elinden alınmak istenen bir milletin umutsuzluğa, yılgınlığa kapılmadan, aydınlık, güzel günlere inancının ve bu inançla verdiği üstün mücadelenin başlangıcıdır. 19 Mayıs’ta Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışıyla başlayan bağımsızlık mücadelesi, onun önderliğinde genç-yaşlı, kadın-erkek milletimizin tüm bireylerinin katılımıyla, inanç ve kararlılıkla yürütülmüş eşine az rastlanır bir zafere dönüşmüştür. Türk ulusunun kahraman ordumuzla kenetlenerek kazandığı bu büyük zafer, Atatürk’ün Türk gençliğine en büyük armağanıdır. Tarihimiz boyunca ulusumuz her zaman gençlerine güvenmiş ve onlar da ulusumuzun bu güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmamışlardır. Kurtuluş Savaşımızda da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk gençliğine güvenmiş ve hiçbir zaman gençlerimiz ulusunu ve liderlerini mahcup etmemiştir” dedi.

Tören, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin okunması, öğrencilerin “Gençliğin Ataya Cevabı” adlı andın okunması ve çeşitli spor faaliyetleri ile sona erdi.

Törene Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ERZURUM (İHA) - Erzurum’da pandemiden sonra 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı büyük coşkuyla kutlandı.

Erzurum’da sabah Havuzbaşında ki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, kortej yürüyüşüyle devam etti. Yürüyüşe Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kurum müdürleri, gaziler ve öğrenciler katıldı. Yürüyüşün ardından tören Havuzbaşı Kent Meydanında gösterilerle devam etti.

Etkinlikte konuşma yapan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuzdur. Yakın bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti’ni omuzlarınızda yükselteceksiniz. Ülkemizi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine sizler taşıyacaksınız. Sayın cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye’nin geleceğini kendi geleceğinin önüne koyan gençler var oldukça, Türkiye’nin kutlu yürüyüşünü kimse durduramayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.

Etkinlikler de mehteran takımının ve halk oyunlarının gösterisi büyük beğeni topladı. Ardından minik sporcular tarafından hazırlanan gösteriler izlendi.

“2023 kış olimpiyatlarını Erzurum’da yapacağız”

Pandemiden sonra gençlerle beraber 19 Mayıs’ı coşkuyla kutladıklarını ifade eden Vali Okay Memiş, “Ben başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal eden bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onlara minnettarız. Erzurum aynı zamanda 19 Mayıs’ın işte Samsun’a çıkışının devamı olan şehirlerden birisi. Biz ayrıca bir gururluyuz. Erzurum Kongresi’yle beraber 58 gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ev sahipliği yapmış bir şehiriz ve manda ve himayenin kabul edilmeyeceğini, milletin bağımsızlığını yine kendi kaderiyle kendisini tayin edeceğini bütün dünyaya haykırmış bir şehrin yöneticileriyiz. Erzurum aynı zamanda gençlik ve spor açısından çok önemli bir şehir. Bir spor kentiyiz. Türkiye’deki en önemli kış sporlarının merkezi, sadece Türkiye’de değil, dünyada da hatırı sayılır bir yerimiz olduğunu söyleyebiliriz. Daha geçen gün Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber yurt dışındaydık. Fransa’da, Paris’te ve dünya uluslararası okul federasyonunun 2023 kış olimpiyatlarını Erzurum’da yapacağız. İnşallah 2 bin gencimiz buraya gelecek. Sadece o değil, irtifa kamp merkezleri ve diğer alanlarıyla gerçekten bir spor kentiyiz. On dokuz Mayıs olması hasebiyle özellikle ifade etmek istiyorum. Biz atalarımıza minnettarız” şeklinde konuştu.

Bugün millet olarak önemli bir günü kutladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mızın 103. yıl dönümünde bulunuyoruz. Tabii o kurtuluş döneminde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstanbul’dan yola nasıl çıktığını, Samsun’un nasıl vardığını, arkasından Amasya, Erzurum ve Sivas Kongreleri nasıl yaptığını hep okuyor ve her yıl anıyoruz. Tabii başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm o günkü onun silah arkadaşlarını tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Yaşayan gazilerimize de uzun ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.

Etkinlikler de mehteran takımının ve halk oyunlarının gösterisi büyük beğeni topladı. Ardından minik sporcular tarafından hazırlanan gösterilerin sunulmasının ardından tören sona erdi.

BİTLİS (İHA) - Bitlis’in Tatvan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’ncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Tatvan Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Sadettin Aka Ortaokulunda “Gençlik Yürüyüşü” ile başladı. Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yalçın Özkubat ve Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 400 kişi, ellerinde Türk bayrakları ile Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor salonuna kadar yürüdü. Program, spor salonunda protokol üyelerinin gençleri selamlayıp bayramlarını kutlamasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Öğrenciler, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Atatürk’e cevabını okuması ile gösteriler yapıldı.

Renkli görüntülerin oluştuğu gösterilerin ardından 15-25 Mayıs Gençlik Haftası çerçevesinde ilçede düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül ve kupaların verilmesi ile program sona erdi.

Programa Garnizon Komutan Vekili Topçu Kurmay Albay Üzeyir Durmuş, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.