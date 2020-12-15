18 kişinin hayatını kurtaran mahalle ve çarşı bekçileri ödüllendirildi

Afyonkarahisar’da bir binada gece çıkan yangında 2 aile üyesi toplam 18 kişiyi uyandırarak evlerinden çıkmasını sağlayarak hayatlarını kurtaran mahalle ve çarşı bekçileri İl Emniyet Müdürü Ali Temiz tarafından ödüllendirildi. Temiz, personele duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek aynı gayret ve dikkatli çalışmalarına devam etmeleri talimatını verdi.

Olay, geçtiğimi hafta gece geç saatlerde Burmalı mahallesi Basın Caddesi üzerindeki 4 katlı binada meydana geldi. Mahallede devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri apartmanın çatısından dumanlar geldiğini görünce önce itfaiyeye aradı ardından apartmandaki dairelerin zillerine basarak aileleri uyandırdı. Bekçilerin duyarlı davranışları sayesinde 2 aileden toplamda 18 kişinin hayatını kurtardı. Yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Olayın ardından Temiz, bekçilerin yaptıklarının çok duyarlı bir davranış olduğunu ve bu sayede vatandaşların canlarının kurtarıldığını kaydederek, “Bizim çocukluğumuzdaki bekçi anlayışını geri getirecekler inşallah. Duyarlılıkları için teşekkür ediyorum onlara” dedi.

Konuşma sonrası Temiz, 5 mahalle ve çarşı bekçisine hediyeler vererek ödüllendirdi.