17 safkan Arap tayı sağanak yağış altında satıldı

İSTANBUL (İHA) – Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 2018 doğumlu safkan elit Arap tayların satışı sağanak yağmur altında gerçekleştirildi. 2 yaşındaki taylar 240 bin ile 600 bin TL arasında alıcı buldu.

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 17 safkan elit Arap tayı, satışa sunuldu. İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda açık ihale usulüyle yapılan satış sağanak yağış altında gerçekleşti.

Arap tayları arasında Tamerinoğlu, Ayabakan, Altaha ve Hızlıtay gibi Türkiye’de yarış sahalarında adından başarıyla söz edilen ünlü aygırların yavruları yer aldı. En düşüğü 240 bin TL’ye alıcı bulurken, 2 tay ise 600 bin TL ile en yükseğe satılan atlar oldu.

Katılımcılar sağanak yağışa rağmen alanı terk etmeyerek tayların alana çıkmasını beklerken, aşırı yağış altında kalan bazı atlar seyislere zor anlar yaşattı.