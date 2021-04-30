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17 günlük kısıtlamada Selimiye’de ‘sosyal mesafeli’ cuma namazı

Edirne’de tarihi Selimiye Camii’nde 17 günlük tam kapanmada, pandemi tedbirleri çerçevesinde ‘sosyal mesafeli’ cuma namazı kılındı.

Genel 30.04.2021, 14:56
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17 günlük kısıtlamada Selimiye’de ‘sosyal mesafeli’ cuma namazı

Edirne’de tarihi Selimiye Camii’nde 17 günlük tam kapanmada, pandemi tedbirleri çerçevesinde ‘sosyal mesafeli’ cuma namazı kılındı.

Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği eşsiz mabette, pandemi ve 17 günlük tam kapanma kuralları kapsamında cuma namazı kılındı.

Tarihi camiye yakın olan bölgede yaşayan ya da esnaflık yapan vatandaşlar, kendi seccadelerini alarak camiye akın etti. Bazı vatandaşlar ise caminin dış avlusunda açık havada namazlarını kıldı.
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