17 Ağustos’un yıldönümünde muhtarlara ve gazetecilere afet eğitimi

Çorlu Belediyesi tarafından ilçede görev yapmakta olan mahalle muhtarlarına ve yerel basın temsilcilerine Afet ve Acil Durumlara Hazırlık eğitimi verildi.

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli Sivil Savunma Amiri Veli Şimşek tarafından verilen eğitimde Çorlu Belediyesi tarafından deprem ve afetlere karşı alınan tedbirlere değinildi, deprem anında yapılması gerekenler belirtildi. Deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirmede bulunulan Şimşek, afet ve acil durumlarda toplanma alanı olarak belirlenen noktalara da değindi.

Konuşmasında tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını süresince afet hazırlıklarının da tüm hızıyla devam ettiğini belirten Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Bir yandan pandemiyle mücadele ederken bir yandan da olası bir afete karşı kentimizde önlemlerimizi ve tedbirlerimizi almayı sürdürdük. Bu tedbirler dahilinde Fen İşleri Müdürlüğümüz ile Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bünyelerinde hizmet vermek üzere 2 adet afet konteyneri aldık. Afet konteynerleri belediyemizin Arama ve Kurtarma Ekibi’nde görev alan personellerimiz tarafından eğitim, tatbikat ve afetlerde kullanılacak. Çorlu Belediyesi olarak kentimizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini korumak amacıyla üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Sarıkurt, 17 Ağustos Marmara Depreminde hayatını kaybeden vatandaşları anarak, “Bir daha bu denli felaketler yaşanmamasını temenni ediyor ve bir kez daha ülkemizi derinden sarsan 1999 depreminde yaşamını yitiren yurttaşlarımızı rahmetle anıyorum” dedi.

AFAD Şube Müdürü Niyazi Komşu tarafından eğitime katılanlara deprem öncesi ve sonrasında yapılacaklar ile ilgili detaylı bilgilendirmede bulunulmasının ardından eğitim sona erdi.

Eğitime Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Başkan Yardımcıları Oktay Çolpan ve Kemaleddin Avcı, Afet ve Acil Durum Komisyonu’nda görevli Meclis Üyeleri, Kızılay Derneği Çorlu Şubesi Başkanı Alican Yılmaz, AFAD Şube Müdürü Niyazi Komşu, Çorlu’da görev yapan olan mahalle muhtarları ve yerel basın temsilcileri katıldı.