17 Ağustos’ta tek bir tuğlanın bile düşmediği mahalle: Tavşancıl

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyerek büyük kayıplara sebep olan deprem felaketi, 17 Ağustos 1999 depreminin yaşandığı Kocaeli’de hasar görmeyen Tavşancıl’ı akıllara getirdi. Mahalle sakinleri, Tavşancıl’ın depremden neden etkilenmediğini anlattı.

17 Ağustos 1999’da saat 03.02’de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Düzce’de yıkıma sebep olmuştu. 2010 yılında yayımlanan Meclis araştırma raporuna göre, 18 bin 373 kişi öldü, 48 bin 901 kişi yaralandı. Büyük kayıplara sebep olan depremde 285 bin 211 ev ile 42 bin 902 iş yeri hasar gördü.

O felaket geceden birçok ilçe büyük hasar alırken, Dilovası ilçesine bağlı Tavşancıl’da hiçbir kayıp yaşanmadı. Hemen yanı başında bulunan Körfez’de çok sayıda bina yıkıldı ancak Tavşancıl’da bir tuğla bile yerinden oynamadı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin 10 ilde büyük hasar oluşturması ve bazı yeni binaların yıkılması, 1999 depreminde fay hattı üzerindeki Tavşancıl’da tek bir binanın bile yıkılmamasını akıllara getirdi.

Tavşancıl, 1989 yılında belediye başkanı seçilen Salih Gün’ün bilim insanlarıyla birlikte hazırladığı imar planı sayesinde dimdik ayakta kalmıştı.

"Buraya çok güzel bir imar bıraktı"

1999 yılında meydana gelen deprem sonrasında Tavşancıl’da yaşamaya başlayan Yusuf Ekici, "1989 yılında Salih Gün adında bir belediye başkanımız geldi. Başkan Gün, buraya çok güzel bir imar bıraktı. Başkan sadece 2.5 kat çıkmaya izin veriyordu. O katın üstüne kimse çıkamıyordu. Bunun sebebini 1999 depreminde şahitlik ettik. 1999 depreminde her yer yıkılırken sadece tavşancıl sağlam çıktı. Salih Gün çok güzel bir eser bizlere bıraktı. Allah ondan bin kat razı olsun. Babasına, amcasının oğluna, yakın arkadaşına kimseye fazladan kat çıkmasına izin vermemiş. Sadece ailesine değil hiç kimseye izin vermemiş. Belki Başkan Salih Gün, 1999 depreminin olacağını hissetti. Bu bölgede hala çok fazla 2.5 katın üstüne çıkmamaya çalışıyorlar. 1999 depreminde Dilovası yukarı bölgede yaşıyorduk. O bölgede depremde tamamen yıkıldı ama burası hiçbir şekilde yıkılmadı. Buranın imar planı her yere aktarılması gerekiyor. Artık 2.5 katın üstüne hiçbir yerde ev yapılmaması lazım. Ev yapacaksak da sağlam yapalım, hiçbir can zarar görmesin" dedi.

"Evin üstüne kat çıkmak isteyen babasına bile izin vermedi"

1989 yılında Tavşancıl Belediyesi’nin Sosyal Tesisler Müdürü olarak görev yapan Mehmet Servet Akkor ise "Başkan Salih Akgün’ün unutamadığım bir sözü vardı; ’Deprem insanları öldürmez, ev öldürür’ derdi. Depremden önce evinin üstüne kat çıkmak isteyenlere izin vermedi. Hatta evin üstüne kat çıkmak isteyen babasına bile izin vermedi. Buranın deprem bölgesinde olduğunu söyledi. Tavşancıl’da da İstanbul gibi 7-8-10 katlı binalar olsaydı burası da yıkılırdı. Kahramanmaraş’taki depremde çok büyük acemilik olduğunu düşünüyorum. Salih Gün belediye başkanı olunca ilk projesi depremle ilgili oldu. Bu projeyi Kocaeli Üniversitesi bilim insanları, öğretim üyeleriyle yaptı. Salih Gün depreme her zaman duyarlıydı, ‘Türkiye’de deprem olacak, kaçınılmaz’ derdi. Salih Bey kimseye kat çıkmasına izin vermediği için ona çok kızanlar oldu. Zamanında burada ev yaparken ustaların başında bekledik, malzemeden çalmalarına engel olduk. Doğuda meydana gelen deprem sebebiyle üzgünüz, Türkiye’nin başı sağ olsun. İnsanlar, fizik ve yer bilimi uzmanlarıyla danışmadan artık ev almasın. Doğudaki depremde evlerde beton gözükmüyor. Bizim Tavşancıl Mahallesi de fay hattı üzerinde. Artık önlem alınmak zorunda. Deniz kumuyla ev yaparsanız yıkılırsınız. Biz evlerimizin hepsini çakılla yaptırdık" diye konuştu.