163 kilometrelik otoyol için, 3 bin 500 işçi arı gibi çalışıyor

Aydın-Denizli otoyol inşaatının yüzde 55’i tamamlanırken, otoyolda 19 viyadük, 100 köprü, 19 köprülü kavşak ve 74 altgeçit yer alıyor. 3 bin 500 işçinin arı gibi çalıştığı otoyolun 2023 yılının ikinci yarısında hizmete girmesi planlanıyor.

3 bin 500 işçi ile inşaat çalışmalarının gece gündüz aralıksız şekilde sürdüğü ve etapların birer birer hayata geçirildiği Aydın-Denizli otoyolunun yüzde 55’i tamamlandı. İlk etapta kullanıma açılacak olan Kuyucak-Denizli kısmında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Toplamda 140 kilometre otoyol, 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 163 kilometrelik bir yolun Kuyucak-Denizli kısmı 2023 yılının ilk yarısına varmadan kullanıma açılacak” dedi.

“Toplamda 163 kilometre uzunlukta olacak”

Beraberinde Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz, Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli, yüklenici firma yetkilileri ve teknik ekip ile yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Aksoy, “Aydın-Denizli otoyolu inşaatına 2020 yılı sonu itibari ile başlandı. Yüklenici firma ile Karayolları Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan sözleşme gereği çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Toplamda 140 kilometre otoyol, 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 163 kilometrelik bir yol olacak. Bunun 87 kilometresi ana yol, 11 kilometre de bağlantı yolu olmak üzere 98 kilometresi Aydın sınırları içerisinde yer alıyor. Otoyola 9 ana noktadan bağlantı gerçekleştirilecek ve 23 kavşak söz konusu olacak. Otoyolda yer alan 19 viyadüğün toplam uzunluğu 12 bin 244 metre olacak. Otoyoldaki 95 köprümüzün toplam uzunluğu da 7 bin 244 metre olacak” diye konuştu.

“Sanayi ve turizm açısından büyük bir gelişmeye sebep olacaktır”

Otoyolun tamamlanması ile önemli tatil ve turizm beldelerin de birbirine bağlanacağını, bölge açısından çok önemli bir değer kazanılacağını ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, “Aydın-Denizli arasını bir saate düşürecek otoyolumuzun ilk aşaması olan Kuyucak-Denizli etabının tamamlanması, bölgemiz ve Buharkent açısından çok önemli. Sanayi ve turizm açısından baktığımızda bölgemiz için büyük bir gelişmeye sebep olacaktır. Önemli bir ihtiyacımızı giderecek önemli bir yatırım olarak görüyorum. Güzergah olarak çok sıkışık bir yolda bunun yapılması bizler için de çok önemli. Yolumuzun sıkışıklığını aldığı gibi araç trafiğini de rahatlatmış olacak. Otoyolun yarısından fazlası tamamlanmış durumda. Özellikle Buharkent ile Kuyucak arasındaki yol şekillenmiş durumda. Burada doyurucu bilgiler aldık. 2023’ün ilk yarısında Kuyucak-Denizli kısmı açılmış olacak. Bölgemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.