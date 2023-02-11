160 sortide 720 afetzede Adana Şehir Hastanesi heliportuna indirildi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremlerden etkilenen illerde enkaz altından kurtarılan yaralılar, askeri helikopterlerle Adana Şehir Hastanesi’ne getiriliyor. Ekipler, 160 sortide 720 afetzedeyi Adana Şehir Hastanesi heliportuna indirdi.

Adana Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş depreminin yıkıcı etkisinde enkazdan sağ kurtarılan yaralıların zamanla yarışında önemli bir konum haline geldi. Hastanenin üzerinde bulunan heliporta günlerdir Sağlık Bakanlığı ve askeri helikopterler ile enkazdan kurtarılan yaralılar taşınıyor. Hazırda bekleyen sağlık ekibi, helikopterdeki yaralıları hızla alarak tedavilerine başlıyor.

Depremin ilk gününden itibaren gece-gündüz çalışan ekipler, 160 sortide 720 afetzedeyi Adana Şehir Hastanesi heliportuna indirdi ve yaralıların tedavilerine başlandı.