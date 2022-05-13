16. Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Tosya etabı start aldı

16. Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi’nin Tosya etabı, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı’nın da katılımı ile start aldı.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜVTÜRK iş birliğinde gerçekleşen Avrupa’nın önde gelen otomobil spor organizasyonlarından biri olan rallinin ilk ayağı, 7 Mayıs’ta Almanya’nın Tübingen şehrinde gerçekleşti. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı’nın katılımı ile bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilen Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi’nin Tosya etabı, Tosya Cumhuriyet Meydanı’nda şenlik havasında düzenlenen törenle başladı. Doğu-Batı Dostluk Rallisi’ne katılan klasik oto tutkunları, belediye tarafından Üçolukları mesire alanında verilen kahvaltıda bir araya geldi. Daha sonra ilçe merkezine hareket eden ralli konvoyu yol güzergahında tatlı bir sürprizle karşılaştı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı’nın kullandığı ralli aracının önünü kesen Fevzipaşa İlkokulu öğrencileri ve idarecileri, ellerinde Türk bayrakları ile misafirlere ’Hoş geldiniz’ dediler. Ralliye katılan araçlar, daha sonra ilçe merkezindeki etkinlik alanına geldiler. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı, burada yaptığı konuşmada rallinin 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle düzenlendiğini belirterek, "Avrupa Günü’nün dünyaya barış, istikrar, huzur ve refah getirmesini temenni ediyoruz. Bu tür etkinlikler Türkiye-Avrupa ilişkilerine yeni bir ivme getirir, yeni bir dönem başlatır. Bu ralli bildiğiniz yarışma rallilerinden değildir. Rekabet değil, hızla ilgili bir yarış değil. Bu, dostluk, kardeşlik, anlama, hoşgörü yarışı. Bugün aramızda 11 ülkeden 80 yarışçı var. Bunlar kendi ülkelerinden kalkıp ilçemize geldi. Tosya ilçesinin pilavını yiyip sizinle tanıştılar. Türkiye ile ilgili algıları bundan sonra çok farklı olacak. Türk misafirperverliği, Türk cömertliği ve Türk insanının çalışkanlığını görmelerini sağlayarak Tosya olarak güzel bir misafirperverlik gösterdiniz. Bu bir hayır yarışı, aynı zamanda dostluk yarışı. Tosya da bunun parçası olduğu için çok çok mutlu oldum" dedi.

İlçe protokolü tarafından yapılan konuşmalar sonrasında plaket töreni ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Tosya Ahi Yaran Derneği Halk Oyunları ekibinin gösterisi sırasında Kaymakcı ile Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve yabancı konuklar çiftetelli oynadı.

Rallinin Tosya etabı İlçe Kaymakamı A. Ferhat Özen’in startı ile başladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı’nın başını çektiği yaklaşık 50 araç, Tosya ilçesinden ayrılarak Ankara’ya doğru yola çıktı.