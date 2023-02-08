156 yaralı daha gemiyle Mersin’e getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 156 depremzede, Milli Savunma Bakanlığına bağlı TCG İskenderun gemisi ile bugün akşam saatlerinde Mersin’e getirildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkımlara yol açan depremlerde arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da enkazdan çıkarılan yaralılar askeri gemiyle Mersin’e taşınıyor. Dün 95 yaralıyı Mersin’e getiren TCG İskenderun gemisi, depremzedeleri indirdikten sonra gece geç saatlerde tekrar İskenderun Limanı’na gİtti.

TCG İskenderun gemisi, İskenderun’dan aldığı 156 yaralı ve 43 refakatçi ile birlikte bugün akşam saatlerinde Mersin Limanı içerisindeki Akdeniz Bölge Komutanlığı rıhtımına demirledi. Gemideki yaralılar, yine sedyelerle hazır bekleyen ambulanslara taşındı. Başta Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere Toros Devlet Hastanesi, Mersin Üniversitesi Hastanesi ve kentteki tüm özel hastanelerin ambulansları, yaralı depremzedeleri hızla hastanelere taşıdı. Yaralıların gemiden indirilmeleri sırasında askerler de sağlık görevlilerine yardımcı oldu.