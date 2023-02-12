156. saatte kurtarılan 9 yaşındaki Semih helikopterle hastaneye sevk edildi

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde enkaz altından 156 saat sonra sağ çıkarılan 9 yaşındaki Semih Ege İnce, ambulans helikopterle Gaziantep Devlet Hastanesine sevk edildi.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesi, Başpınar Mahallesi Dede Korkut Caddesi Gündüz Kaya Apartmanı enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Adeta iğne ile kuyu kazan Zeytinburnu Belediyesi ZAK Arama Kurtarma Ekipleri, 9 yaşındaki Semih İnci’ye ulaştı. Bu dakikadan sonra Semih’in kurtarılması için adeta zamanla yarışıldı. Depremin 156. saatinde sağ olarak enkazdan çıkarılan Semih Ege İnci’ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Enkazdaki ilk müdahalenin ardından sahra hastanesine kaldırılan Semih Ege İnce, buradan ambulans helikopterle Gaziantep Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.