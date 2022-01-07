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1517 metre rakımlı Spil Dağı zirvesinde kutsal görev

Manisa’nın 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı’nın zirvesinde bulunan ve olumsuz hava şartları nedeniyle yıpranan Türk Bayrağı, düzenli olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü ekipleri tarafından zorlu ve tehlikeli bir parkurdan geçilerek yenileniyor. Öte yandan Türk Bayrağı’nın yenilenmesi için geçilen zorlu parkur havadan görüntülenirken, bayrağın yenilenmesine ilk kez kadın bir gönüllü katıldı.

Genel 07.01.2022, 11:21
1517 metre rakımlı Spil Dağı zirvesinde kutsal görev

Manisa’nın 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı’nın zirvesinde bulunan ve olumsuz hava şartları nedeniyle yıpranan Türk Bayrağı, düzenli olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü ekipleri tarafından zorlu ve tehlikeli bir parkurdan geçilerek yenileniyor. Öte yandan Türk Bayrağı’nın yenilenmesi için geçilen zorlu parkur havadan görüntülenirken, bayrağın yenilenmesine ilk kez kadın bir gönüllü katıldı.

Kendine has doğası, endemik bitki türleri ve yaban hayatıyla Manisa’nın eteklerine kurulduğu 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı gerek Manisalı gerekse İzmirli doğaseverlerin uğrak noktası haline geliyor. Spil Dağı Milli Parkı’nın Manisa’ya bakan zirvesinde yer alan Türk Bayrağı da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak değiştiriliyor.

Ekipler özellikle kış aylarında fırtına ve yağmur gibi hava şartlarından dolayı yıpranan Türk Bayrağının kontrollerini düzenli olarak gerçekleştiriyor. Türk Bayrağında yıpranmaların başladığını tespit eden ekipler daha sonra bayrağı yenilemek için yüksek uçurumların ve zorlu bir patikanın bulunduğu parkurdan geçerek bayrağın yenilenmesini sağlıyor. Türk Bayrağı’nın yenilenmesi için geçilen zorlu parkur da havadan görüntülendi.

Spil Dağı Milli Parkının bitki ve hayvan türü bakımından zengin olduğunu söyleyen Spil Dağı Milli Parkı Müdürü Halil Ernalçacı, “Spil Dağı Milli Parkımız 450 farklı bitki türü, 180 farklı kuş türü ile adeta flora ve fauna zengini bir milli park. Milli Parkımız aynı zamanda Manisa’yı da tepeden gören farklı jeolojik yapılarıyla tepecikler oluşturmuş güzel bir milli parkımız. Belki tarihi dönem içerisinde Spil’in bu çıktığımız ‘Bayrak Tepesi’ de denilen bu kısımda Manisamızın kurtuluşunda ve farklı dönemlerde mevzi olarak efelerin ve askerlerin gözetleme yaptıkları bir alan. Bu bölgede bir Türk Bayrağımız var. Dönem dönem hava şartlarından dolayı yıpranıyor. Gerek basınımızdan gerekse doğa ve Spil Dağı gönüllülerimiz 15 günde bir bu zorlu maceraya bizimle beraber katılıyorlar. Türk Bayrağımızı bugün de yeniledik. Tekrar deforme olduğunda yenileyeceğiz. Bizler Spil Dağı Milli Parkı çalışanları olarak belli bir eğitimden geçerek bu bölgeye giriyoruz” dedi.

Bölgede bir seyir terasının da yapılacağı müjdesini veren Ernalçacı, “Bu bölgede Manisa Valimiz Yaşar Karadeniz’in de başkanlığında kalkınma ajansımızla beraber bir teras yapılması planlanıyor. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de vatandaşlarımız buralarda bir teras yardımıyla bu bölgeyi gezebilecekler. İnşallah bu bölgeden Manisamızı izleme imkanı bulacaklar” ifadelerini kullandı.

“Buradaki Türk Bayrağını yenileyen ilk kadın ben oldum, gururluyum”

Öte yandan Türk Bayrağının yenilenmesine Manisa Valiliği Basın Halkla İlişkiler Personeli Ayşe Taş da katılarak destek verdi. Kurtuluş Savaşı döneminde gösterdiği kahramanlıklarla Manisa’nın gururu olan Gördesli Makbule’nin torunlarını temsilen bu zorlu mücadeleye katıldığını söyleyen Taş, “Bayrağımızı değiştirdik. Spil Dağı’nda ‘Bayrak Tepe’deki Türk Bayrağımızı değiştirmek bana gurur verdi. Çok zorlu bir yolculuktu ancak o Türk Bayrağına vardığımız zaman yaşadığımız gurur o zorlu mücadeleyi aklımıza bile getirmiyor. Ben bugün buraya Demirci Akıncılarına destek veren Gördesli Makbule’nin torunlarını temsilen geldim. Buradaki Türk Bayrağını yenileyen ilk kadın da ben oldum. Bunun gururunu yaşıyorum şu an” diye konuştu.

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