banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Elon Musk kazanana 100 milyon dolar verecek
Elon Musk kazanana 100 milyon dolar verecek
Hiçbir vatandaşımızın sokakta yatmasını kaldıramayız
Hiçbir vatandaşımızın sokakta yatmasını kaldıramayız
KKTC'de 5.3 büyüklüğünde deprem
KKTC'de 5.3 büyüklüğünde deprem
Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti
Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti

150 bin gıda kolisi hazırlandı, ilk teslimatı Vali Yerlikaya yaptı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Valilik tarafından Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında hazırlanan 150 bin gıda kolisinin ilk dağıtımı için Fatih ve Zeytinburnu’nda iki aileyi ziyaret etti.

Genel 22.01.2021, 08:08
1
150 bin gıda kolisi hazırlandı, ilk teslimatı Vali Yerlikaya yaptı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Valilik tarafından Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında hazırlanan 150 bin gıda kolisinin ilk dağıtımı için Fatih ve Zeytinburnu’nda iki aileyi ziyaret etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Valilik ve 39 ilçe Kaymakamlığına bağlı faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler ile 65 yaş ve üzeri kimsesiz vatandaşlara ulaştırmak üzere hazırlanan 150 bin gıda kolisi dağıtımı vesilesiyle Zeytinburnu’nda Aslantaş, Fatih’te Boğa ailelerini ziyaret etti, kolileri kendisi teslim etti.

İlk olarak Aslantaş ailesine ziyarette bulunan Vali Yerlikaya’ya Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney eşlik etti. Vali Yerlikaya ziyarette Rabia, Elif ve Ecrin kardeşler ile tanışarak onlarla sohbet etti. Daha sonra Fatih ilçesinde ikamet eden Boğa ailesine misafir olan Vali Yerlikaya’ya, Fatih Kaymakamı Kaan Peker eşlik etti.

Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında hazırlanan yardım kolilerini ailelere ulaştıran Vali Yerlikaya, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarının İstanbul’da devam ettiğini belirterek;

“39 ilçemizde, Kaymakamlıklarımızın koordinasyonuyla Vefa İletişim Merkezlerinde görevli Emniyet, Jandarma, Milli Eğitim, Müftülük, Belediye, AFAD, Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarından oluşan ekiplerimiz vatandaşlarımızdan gelen çağrı ve talepleri yerine getiriyor. 22 Mart 2020 tarihinden bu yana İstanbul genelinde, toplam 1 milyon 22 bin 924 vatandaşımızın çağrısına cevap verildi. 906 bin 302 vatandaşımızın temel ihtiyaçları karşılandı. 831 bin 527 ev ziyareti gerçekleştirildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca 2020 yılında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 231 bin 556 aileye, 177 milyon 638 bin 691,94 lira nakdi, 59 bin 727 aileye 20 milyon 991 bin 630 lira ayni yardım yapıldı. Geçtiğimiz Mart ayında, VEFA hizmetleri kapsamında hayırseverlerimizin desteği ile 333 bin gıda kolisini vatandaşlarımıza ulaştırmıştık. Hayırseverlerimize biz kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi de, il ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızın imkânlarıyla 150 bin gıda kolisi hazırladık.

35 milyon liralık kaynak kullanarak hazırladığımız 17 ayrı kalemden oluşan 22 kg’lık gıda kolisindeki ürünleri, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden satın aldık. Bu çalışmaya destekleri için Kooperatif Yönetimi ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Gıda kolilerimiz, bugünden itibaren Valiliğimiz ve 39 ilçe kaymakamlığımıza bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 150 bin aileye ulaştırılacak. Dağıtımların ay sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde, devletimizin şefkat elinin ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşması için büyük bir özveri ve gayret gösteren Kaymakamlıklarımıza, Vefa Sosyal Destek ekiplerimize ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızın tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner422
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Alanyaspor 19 31
6. Hatayspor 19 31
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Sivasspor 19 24
13. Rizespor 19 24
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Burnley 18 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Eibar 19 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 19 12