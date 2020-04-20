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15 yıldır eline almadığı akordiyonu komşuları için çaldı

ANKARA'NIN SİNCAN İLÇESİNDE YAŞAYAN 70 YAŞINDAKİ MEVLÜT EFE, SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SIRASINDA KOMŞULARINA AKORDİYONU İLE KONSER VEREREK EVDE KALINAN SÜREDE HOŞÇA VAKİT GEÇİRMELERİNİ SAĞLIYOR.

15 yıldır eline almadığı akordiyonu komşuları için çaldı

ANKARA'NIN SİNCAN İLÇESİNDE YAŞAYAN 70 YAŞINDAKİ MEVLÜT EFE, SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SIRASINDA KOMŞULARINA AKORDİYONU İLE KONSER VEREREK EVDE KALINAN SÜREDE HOŞÇA VAKİT GEÇİRMELERİNİ SAĞLIYOR.

20 Nisan 2020 Pazartesi 08:50
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15 yıldır eline almadığı akordiyonu komşuları için çaldı

Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Mevlüt Efe, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında komşularına akordiyonu ile konser vererek evde kalınan sürede hoşça vakit geçirmelerini sağlıyor.

TCDD’den emekli 70 yaşındaki Mevlüt Efe, 15 yıldır ara verdiği akordiyonu ile müzik yapmaya sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tekrar başladı. Mevlüt Efe, sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinden çıkamayan komşularına moral olsun diye akordiyonu ile birbirinden güzel parçaları sundu. Mevlüt Efe, evde kaldığı sürede akordiyonu ile konser vererek hem kendisi vakit geçiyor hem de komşularına moral oluyor.

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