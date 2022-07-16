15 Temmuz’un 6. yıl dönümünde saat 00:13’te tüm camilerden sela okundu

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, Türkiye genelindeki camilerden yeniden yükseldi.

15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi.