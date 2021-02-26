15 Temmuz’da tankların önüne yatan isimden Ermenistan halkına çağrı

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı’nda tankın önüne yatarak günlerce konuşulan Metin Doğan, Ermenistan halkına çağrıda bulunarak, “Yönetenleri yalnız bırakmayın" dedi.

Türkiye’nin dört bir yanında hain darbe girişimine karşı vatandaşların sokaklara döküldüğü gece Atatürk Havalimanı’ndaki tankın altına yatan Metin Doğan, 15 Temmuz’un simge isimlerinden oldu. FETÖ’nün darbe girişimi haberini alır almaz havalimanına koşan Doğan, canını hiçe sayarak o gece tankın önüne uzandı. Atatürk Havalimanı önüne gelerek o gece yaşadıklarını bir kez daha anlatan Metin Doğan, “O an evde televizyonu açtım. Zaten yolda duyum almıştım. Darbe girişimi olduğunu evde daha net anladım. Evden çıkarak 10 dakikada buraya geldim" ifadelerini kullandı.

Ermenistan halkına çağrıda bulunan Doğan, “Yönetenleri yalnız bırakmamak gerekiyor. İnşallah darbe girişimi başarılı olmaz. Onlar bizde darbe olunca sevinmiş olabilir, biz sevinmeyiz. Darbeler kişilere karşı yapılmaz. Darbeler halka karşı yapılır. Onlar sadece darbe yaptıkları kişileri değiştirmiyorlar, bizim geleceğimizi elimizden alıyorlar. Darbe insanlığa karşı yapılmış bir suçtur” şeklinde konuştu.