banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
Fındık ihracatının üçte biri Trabzon’dan
Fındık ihracatının üçte biri Trabzon’dan
15 Temmuz gazisi o karanlık geceyi anlattı
15 Temmuz gazisi o karanlık geceyi anlattı

15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar Karşıyaka Mezarlığında anıldı. Şehit aileleri de, vatan uğruna toprağa verdiği canlarının kabirlerini ziyaret ederek dualar etti.

Genel 08.07.2022, 17:40
15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar Karşıyaka Mezarlığında anıldı. Şehit aileleri de, vatan uğruna toprağa verdiği canlarının kabirlerini ziyaret ederek dualar etti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüne yaklaşılırken şehit aileleri Kurban Bayramı arifesinde Karşıyaka Mezarlığını ziyaret etti. Öğle saatlerinde mezarlığa gelen şehit yakınları ve vatandaşlar dualar etti.

"Konuşurken sesim titriyor"

Şehit yakını Abdulsamet, duygularını anlatamadığını söyleyerek, “Dedemi ziyarete gelmiştim. Hüseyin Güntekin’de benim eşimin akrabası, 15 Temmuz şehitlerimizi ziyarete geleyim dedim. Duygularımı anlatamıyorum şuanda bile konuşurken sesim titriyor. İnşallah rabbim bu günleri bir daha bize yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

Döndü Erçoban isimli vatandaş ise, “Anne ve babama gelmiştim. Her geldiğimizde şehitliğe de uğrarız. Allah rahmet eylesin. Şehit oldukları için çok üzgünüz. Allah annelerine ve babalarına sabır versin” dedi.

Şehit Mehmet Kocakaya’nın akrabası ise, "15 Temmuz’da şehit oldu. Hepsinin ruhları şad mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Her geldiğimizde ziyaret ediyoruz. Çok güzel bir duygu Allah herkese nasip etsin. Bizde askerde şehit olmayı istedik ama herkese nasip olmuyor. Allah mekanlarını cennet eylesin" diye konuştu.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu