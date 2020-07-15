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15 Temmuz şehitleri Ergene’de anıldı
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ DOLAYISIYLA YURT GENELİNDE OLDUĞU GİBİ TEKİRDAĞ’IN ERGENE İLÇESİNDE DE ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.
Genel 15.07.2020, 19:27
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt genelinde olduğu gibi Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde de anma programı düzenlendi.
Ergene Kaymakamlığınca organize edilen program kapsamında ilk olarak Velimeşe Merkez Camii’nde şehitler için mevlit okutuldu. Ardından Velimeşe Mahallesi’nde bulunan ilçe şehitliğindeki şehir mezarlarını ziyaret eden protokol üyeleri ve vatandaşlar dualar ederek şehit mezarlarına karanfiller bıraktı.
Ergene ilçesinde çeşitli mahallerde ikamet eden şehit ailelerinin de ziyaret edildiği programa Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ilçe jandarma komutanı jandarma Yüzbaşı Özgür Dehri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
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