15 Temmuz şehitleri Çanakkale ‘Şehitler Abidesi’nde anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Çanakkale Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Şehitler Abidesi’nde anma programı gerçekleştirildi.

Program, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ın Şehitler Abidesi’nin karşısında yer alan Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden program, temsili şehit mezarlıklara karanfil bırakılmasıyla son buldu. Daha sonra Şehitler Abidesi’nde yer alan camii içerisinde şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.

Cumhuriyetin önsözünün yazıldığı Çanakkale’den 15 Temmuz Demokrasi ve Millik Birlik Günü’nde şehitleri anmanın kıvancı içerisinde olduğunu belirten Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, “Hain darbe girişiminde halkımızın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gösterdiği kahramanlıkla adeta bir destana dönüşmesini gelecek nesillere aktarabilmek, bu kahramanlığı unutturmamak için tüm hafta boyunca, ilimizde ve ülke genelinde yapılan etkinliklerden en önemlilerinden birisi de Çanakkale Şehitler Abidesi’nde yapmanın kıvancını duyuyoruz. Bu kahramanlığı unutmayacağız, unutturmayacağız ve ilelebet yaşatacağı” dedi.

Çanakkale ruhunun 100 yıl sonra 15 Temmuz gecesi bir kez daha canlandığını ifade eden AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, “15 Temmuz’un bizler için çok farklı bir ifadesi var. Her şeyden önce şehitler diyarından 15 Temmuz şehitlerimizi anarken, Çanakkale ruhunun yüz yıl sonra bir kez daha canlanmasını yaşadık o gece. Dünyada çok az görülen milletin iradesine sahip çıkması ve milletin zaferidir 15 Temmuz gecesi. Ben o geceki şehitlerimizi minnetle yad ediyorum. Bu topraklar, bu bayrak, bu vatan bize aziz şehitlerimizden, Çanakkale şehitlerimizden emanettir. Bu toprakları Allah’a şükür milletimizin sağduyulu iradesiyle, Cumhurbaşkanımızın o geceki sözlerine sahip çıkarak sokaklara döküldük. Vatanımızı çok şükür hiç kimseye, hiçbir terör örgütüne bırakmadık, bırakmayacağız” diye konuştu.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Bugün 15 Temmuz, Çanakkale şehitliklerindeyiz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde bir kez daha Çanakkale şehitliklerinden bu milletin birlik ve beraberliğinin ebediyen süreceğini ilan ettik, haykırdık. Çanakkale Ruhunun da 15 Temmuz Ruhunun da ülkemizden eksik olmayacağını bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Çanakkale Ruhu demek 15 Temmuz Ruhu demek, fedakarlıktır, vatan, millet, kutsal değerler söz konusu olduğunda canını hiç çekinmeden ortaya koyabilmek demektir. 107 yıl önce bu topraklarda Çanakkale’nin kahramanları canlarını ortaya koymuşlardı. 15 Temmuz’da bir kez daha ihtiyaç oldu. 15 Temmuz’da kadın erkek, yaşlı genç herkes sokağa çıktı ve canını ortaya koydu” şeklinde konuştu.

Çanakkale Valiliği himayelerinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde Şehitler Abidesi’nde düzenlenen anma programına; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkanvekili Süleyman Canpolat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, askeri erkan, daire müdürleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programı, okunan duaların ardından katılımcılara pilav ikramıyla son buldu.