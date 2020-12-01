banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Doğalgazda fiyatlar sabit tutuldu
Doğalgazda fiyatlar sabit tutuldu
Elektrikli arabayla İstanbul-Ankara 40 TL
Elektrikli arabayla İstanbul-Ankara 40 TL
Rusların aşısı işe yaramadı
Rusların aşısı işe yaramadı
Çalımbay: 'Hakemler bilerek hata yapıyor'
Çalımbay: 'Hakemler bilerek hata yapıyor'

15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda kış lastiği uygulaması

15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda şehirlerarası otobüslerde kış lastiği uygulaması yapıldı. Lastiği uyumlu olmayan otobüslere 766 lira para cezası keserek, seferden men edildi. Polis ekipleri, otogar çıkışında gün boyu denetim yapacak.

Genel 01.12.2020, 10:27
6
15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda kış lastiği uygulaması
banner422

15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda şehirlerarası otobüslerde kış lastiği uygulaması yapıldı. Lastiği uyumlu olmayan otobüslere 766 lira para cezası keserek, seferden men edildi. Polis ekipleri, otogar çıkışında gün boyu denetim yapacak.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başladı. Yüksek yola tutunma, yolu kavrama gücü, daha az kaza yapma riski ve çok daha güvenli bir sürüş sağlama özelliği bulunan kış lastikleri, hem hayati hem de maddi açıdan önem arz ederken polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı.

Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 15 Temmuz Şehitler Otogarı çıkışında denetim yaptı. Şehirlerarası yolculuk yapan otobüs firmalarına yönelik denetimlerde ekipler lastiklerde ölçümler yaptı. lastiği uyumlu olmayan otobüslere 766 lira para cezası keserek, seferden men etti. Denetim kapsamında lastiklerde ölçüm yapıyor, evrakları kontrol ediyor. Kurallara uymayan sürücüler uyarıldı.
Yorumlar (0)
banner388
parçalı bulutlu