banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bu su için kuyruğa giriyorlar
Bu su için kuyruğa giriyorlar
15 Temmuz gecesi ne oldu?
15 Temmuz gecesi ne oldu?
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi
Trump, 2024 Başkanlık seçimlerinde aday
Trump, 2024 Başkanlık seçimlerinde aday

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılan dev Türk bayrağı havadan görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılan dev Türk bayrağı ile üzerinde ’Türkiye aşkına’, ’Vatan, millet aşkına’ yazılı dev afişler havadan görüntülendi.

Genel 15.07.2022, 15:32
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılan dev Türk bayrağı havadan görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılan dev Türk bayrağı ile üzerinde ’Türkiye aşkına’, ’Vatan, millet aşkına’ yazılı dev afişler havadan görüntülendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6’ıncı yıl dönümünde İstanbul’da birçok noktada anma programları düzenleniyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de bayraklarla donatıldı. Köprüye dev Türk bayrağı ile üzerinde ’Türkiye aşkına’, ’Vatan, millet aşkına’ yazılı dev afişler asıldı.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu