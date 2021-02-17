15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik havadan görüntülendi

İstanbul Anadolu Yakası’nda kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerden Altunizade beyaza bürünürken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde uzun trafik kuyrukları oluştu.

İstanbul Anadolu Yakası’nda kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerden Altunizade beyaza bürünürken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde uzun trafik kuyrukları oluştu. O anlar ise havadan havadan görüntülendi.