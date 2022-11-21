15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde motosiklet sürücüsünün lodosla imtihanı

İstanbul’da başlayan şiddetli lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçmek isteyen bir motosiklet sürücüsü zor anlar yaşadı. Diğer araçları kendisine siper ederek ilerlemeye çalışan motosikletli, güçlükle köprüyü geçti.

İstanbul’da etkili olan lodos, trafikte motosiklet sürücülerine zor anlar yaşattı. 15 Temmuz Köprüsü’nü geçmeye çalışan bir motosiklet sürücüsü, lodos nedeniyle bir başka otomobili kendisine siper ederek ilerlemeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.