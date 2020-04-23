Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı az bulutlu
EKOVİTRİN TV GÜNCEL EKONOMİ Yerel DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK SAĞLIK İŞ DÜNYASI YILIN STARLARI Ekovitrin 2020 Ekovitrin ARŞİV
BİST
98171
ALTIN
386.621
DOLAR
6.9737
STERLİN
8.6124
EURO
7.5290

15 Temmuz Şehitler Köprüsü 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası boş kaldı

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONRASI BOŞ KALDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası boş kaldı

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONRASI BOŞ KALDI

23 Nisan 2020 Perşembe 06:43
7 Okunma
15 Temmuz Şehitler Köprüsü 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası boş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı. İstanbul’da kısıtlamayla birlikte boşalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile havadan görüntülendi.

Çin’in Wuhan kentinde çıkarak kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Alınan kararla birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Kısıtlamayla birlikte boşalan megakent sensizliğe büründü. Boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise drone ile havadan görüntülendi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beylikdüzü’nde 23 Nisan coşkusu
Beylikdüzü’nde 23 Nisan coşkusu
Çocuklar bayramı balkonlardan kutladı
Çocuklar bayramı balkonlardan kutladı
Bursa’da otizmli gence polislerden sürpriz doğum günü
Bursa’da otizmli gence polislerden sürpriz doğum günü

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim