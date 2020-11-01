banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Xiaomi, Apple'ı geride bıraktı: En çok satan 3. akıllı telefon...
Xiaomi, Apple'ı geride bıraktı: En çok satan 3. akıllı telefon...
Meral Akşener, deprem bölgesinde
Meral Akşener, deprem bölgesinde
Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım
Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım
Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın 'Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez' sözleri gündem oldu
Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın 'Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez' sözleri gündem oldu

15 Temmuz şehidinin adına yapılan kütüphane doğum gününde açıldı

15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN ADINA YAPILAN KÜTÜPHANE DOĞUM GÜNÜNDE AÇILDI. ŞEHİDİN AİLESİ, AÇILIŞTA DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Genel 01.11.2020, 17:08
2
15 Temmuz şehidinin adına yapılan kütüphane doğum gününde açıldı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi bombalanan Ankara Özel Harekat Dairesi’nde şehit olan Komiser Yardımcısı Gülşah Güler’in adına Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir okulda kurulan kütüphane, Güler’in doğum gününde ailesi ve meslektaşları tarafından açıldı.

Komiser Yardımcısı Gülşah Güler, 15 Temmuz 2016 yılında hain darbe girişimi sırasında Ankara Özel Harekat Dairesine atılan ikinci bomba sonucu şehit düştü. Şehit Güler’in adının yaşatılması amacı ile İyiliğe Vesile Ol Derneği öncülüğünde Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki Kartepe Ortaokulu’nda kütüphane oluşturuldu. Şehit Güler’in adını taşıyan kütüphane, Güler’in doğum gününde annesi Emine, babası Hüseyin Güler, Kocaeli Özel Harekat Şubesi polislerinin de katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılışta duygu dolu anlar yaşayan şehidin ailesi, kütüphanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 7 13
4. Karagümrük 7 11
5. Çaykur Rizespor 7 11
6. Kasımpaşa 7 11
7. Başakşehir 7 10
8. Gaziantep FK 7 8
9. Antalyaspor 6 8
10. Malatyaspor 6 8
11. Göztepe 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Sivasspor 5 7
14. Erzurumspor 6 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 6 6
17. Kayserispor 6 6
18. Gençlerbirliği 6 5
19. Trabzonspor 7 5
20. Denizlispor 6 5
21. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 8 17
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 8 14
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Akhisar Bld.Spor 8 12
9. Giresunspor 7 11
10. Altay 6 10
11. Bursaspor 8 10
12. Balıkesirspor 8 10
13. Ümraniye 8 8
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 8 3
18. Eskişehirspor 8 3
Takımlar O P
1. Liverpool 7 16
2. Everton 7 13
3. Southampton 7 13
4. Wolverhampton 7 13
5. Chelsea 7 12
6. Aston Villa 6 12
7. Leicester City 6 12
8. Tottenham 6 11
9. Man City 6 11
10. Newcastle 7 11
11. Leeds United 6 10
12. Crystal Palace 7 10
13. Arsenal 6 9
14. West Ham 7 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Sheffield United 7 1
19. Fulham 6 1
20. Burnley 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 16
2. Real Sociedad 7 14
3. Atletico Madrid 6 14
4. Cádiz 8 14
5. Granada 6 13
6. Villarreal 7 12
7. Real Betis 8 12
8. Getafe 6 10
9. Osasuna 7 10
10. Elche 6 10
11. Athletic Bilbao 7 9
12. Barcelona 6 8
13. Deportivo Alaves 8 8
14. Eibar 8 8
15. Sevilla 6 7
16. Valencia 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Huesca 8 5
19. Levante 6 4
20. Real Valladolid 7 3