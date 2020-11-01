15 Temmuz şehidinin adına yapılan kütüphane doğum gününde açıldı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi bombalanan Ankara Özel Harekat Dairesi’nde şehit olan Komiser Yardımcısı Gülşah Güler’in adına Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir okulda kurulan kütüphane, Güler’in doğum gününde ailesi ve meslektaşları tarafından açıldı.

Komiser Yardımcısı Gülşah Güler, 15 Temmuz 2016 yılında hain darbe girişimi sırasında Ankara Özel Harekat Dairesine atılan ikinci bomba sonucu şehit düştü. Şehit Güler’in adının yaşatılması amacı ile İyiliğe Vesile Ol Derneği öncülüğünde Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki Kartepe Ortaokulu’nda kütüphane oluşturuldu. Şehit Güler’in adını taşıyan kütüphane, Güler’in doğum gününde annesi Emine, babası Hüseyin Güler, Kocaeli Özel Harekat Şubesi polislerinin de katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılışta duygu dolu anlar yaşayan şehidin ailesi, kütüphanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.