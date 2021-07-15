15 Temmuz şehidi Akif Altay kabri başında anıldı

15 Temmuz’da FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimi gecesi şehit edilen polis memuru Akif Altay, Burdur’daki mezarı başında anıldı.

15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe teşebbüsünden bir süre önce geçici görevle Isparta’dan Ankara Özel Harekât Daire Başkanlığı kadrosunda görevlendirilen ve 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi sırasında darbecilerle çıkan çatışmada şehit olan Burdurlu polis memuru Akif Altay, Çeltikçi ilçesine bağlı Güvenli köyündeki kabri başında anıldı. Burdur Valisi Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı P. Albay Fatih Ören, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, daire müdürleri ve şehidin eşi Gülsüm Altay ile oğlu Niyazi Altay da anma programına katıldı.

Şehit polis memuru Akif Altay’ın eşi Gülsüm Altay, "15 Temmuz’u Allah bir daha yaşatmasın, devletimize güç kuvvet versin, Rabbim bizlere sabır versin, şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine bu vatanımızı korusun" dedi.

Burdur Valisi Arslantaş ise milletin şuurlu evlatlarının canları pahasına hain girişimi bastırdığını belirterek, "5 yıl önce milletin istiklaline, istikbaline, çökmek isteyen kara ruhluların eylemini, darbe girişimini gördük. Şehitlerin mezarları bu toprakların ilelebet Müslüman Türk’ün olacağının tapu belgesidir. Tapu belgesindeki mühürler de burada. Allah onları yetiştiren anne babalardan razı olsun. Allah onlara sabır versin. Bizleri de şefaatlerinden mahrum etmesin" diye konuştu.