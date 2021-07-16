15 Temmuz hain darbe girişimi 5’inci yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz hain darbe teşebbüsü 5’inci yılında Sakarya’da binlerce kişinin katılımıyla anıldı. Gerçekleşen programda konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, “Sakarya özel bir şehir insanları da asil ve özel insanlar Türkiye’nin kalbide bu özel şehirlerde atıyor. Dolayısıyla Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda nasıl bir kahramanlık ortaya koymuşsa Sakarya, 15 Temmuz’da da aynı kahramanlığı ortaya koymuştur“ dedi.

15 Temmuz 2016 günü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsünün en önemli kilit noktalarından Sakarya’da binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda buluştu. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek gerçekleşen anma gecesine, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Garnizon Komutanı Piyade Albay Atakan Ak, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, vali yardımcıları, siyasi parti il başkanları, belediye başkanları, 15 Temmuz gazileri, Sakarya protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program mehteran takımın gösterisiyle başladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşmasının alandaki ekranlara yansıtıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Sonrasında Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden etkinlikte, hazırlanan kısa film izletildi. Etkinlik sonunda sela okunmasının ardından Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından dua edildi.

"Kanımızla, canımızla toprakların vatanımız olduğunu ispat ettik ve gösterdik"

Program konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Yiğit Sakaryalılar, güzel insanlar 15 Temmuz, kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışan hainlerin, vatanımızı, milletimi, bayrağımızı yere düşürmeye çalışanların helak olduğu gündür. 15 Temmuz Cumhuriyetimizin kurulduğu günden beri verdiğimiz demokrasi mücadelesinin en önemli anlarından biridir. Kadın, erkek, genç demeden top yekun ihanet çetesine karşı dik duruşun bir timsalidir. Kanımızla, canımızla ve toprakların vatanımız olduğunu ispat ettik ve gösterdik. Bizler nefes aldığımız müddetçe kahramanlarımızı unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize şifalar diliyorum. Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bizim bir sloganımız vardı 18 Mart’ta Çanakkale geçilmez demiştik bir slogan daha ilave oldu o da 15 Temmuz’da Türkiye geçilmez, geçilemeyecek” dedi.

"Sakarya özel bir şehir insanları da asil ve özel insanlar"

Türklerin dünyaya insanlık öğreten bir millet olduğunu belirten Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde aslında en güzel sözü bu asil millet söyledi. Var olduğu günden beri yeryüzünde şanla, şerefle anılan bu millet, dünya insanlığına kahramanlık öğreten, insanlık öğreten bu millet bin yıldır bu topraklarda sadece kendi insanları için değil tüm dünyadaki insanlara insanlık götürmek için mücadele etti ve bu güne kadar getirdi her zaman da var olacaktır. Sakarya özel bir şehir insanları da asil ve özel insanlar Türkiye’nin kalbide bu özel şehirlerde atıyor. Dolayısıyla Çanakkale’de, kurtuluş savaşında nasıl bir kahramanlık ortaya koymuşsa Sakarya, 15 Temmuz’da da aynı kahramanlığı ortaya koymuştur. 251 şehidimiz var, Çanakkale şehitlerimize ondan önceki Malazgirt’ten başlayıp Kurtuluş Savaşı’na kadar olan ki şehitlerimize rahmet dileyelim gazilerimize ise tekrardan şükranlarımızı sunalım” diye konuştu.